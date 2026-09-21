РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

Кратко:
- Трамп заявил, что РФ утратила контроль над нефтеперерабатывающей отраслью
- Причиной этому стала война против Украины
- По его словам, значительная часть российских НПЗ выведена из строя
Президент США Дональд Трампзаявил, что Россия из-за войны против Украины утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social 21 сентября.
По словам Трампа, значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была повреждена и, по крайней мере, временно выведена из строя.
"К сожалению, из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. Значительная часть её НПЗ была взорвана и, по крайней мере временно, выведена из строя", - написал он.
Американский президент также призвал прекратить войну, назвав её "бессмысленной и бесконечной".
"Весь мир страдает, поскольку ежемесячно гибнет 25 000 человек, преимущественно военных. Какой позор!" - подчеркнул президент США.
Прекратит ли Украина удары по российским НПЗ - мнение эксперта
Украина не планирует прекращать удары по энергетическим объектам России, которые используются для поддержки войны. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
По его словам, развитие украинского производства беспилотников и ракетных технологий в будущем может позволить наносить еще больший ущерб российской нефтяной инфраструктуре.
"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломать хребет России", - заявил Загородний.
Эксперт также отметил, что на международном уровне Украина продолжает говорить о стремлении к миру, поскольку это важно для сохранения поддержки партнеров. В то же время, по его словам, удары по объектам, обеспечивающим российскую военную машину, остаются одним из направлений противодействия агрессии.
Удары по НПЗ в РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 20 сентября целью атаки Сил обороны стали нефтеперерабатывающий завод в Капотине под Москвой, а также логистический технопарк "Софьино". В результате атаки на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в результате атаки двое человек погибли, ещё шестеро получили ранения.
Кроме того, в ночь на 17 сентября украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире.
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Об источнике: Truth Social
Социальная сеть в стиле "альт-тех", созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
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