РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

Трамп отметил, что значительная часть российских НПЗ после атак была временно выведена из строя.

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Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.ua

Кратко:

Трамп заявил, что РФ утратила контроль над нефтеперерабатывающей отраслью

Причиной этому стала война против Украины

По его словам, значительная часть российских НПЗ выведена из строя

Президент США Дональд Трампзаявил, что Россия из-за войны против Украины утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social 21 сентября.

По словам Трампа, значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была повреждена и, по крайней мере, временно выведена из строя.

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"К сожалению, из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью. Значительная часть её НПЗ была взорвана и, по крайней мере временно, выведена из строя", - написал он.

Американский президент также призвал прекратить войну, назвав её "бессмысленной и бесконечной".

"Весь мир страдает, поскольку ежемесячно гибнет 25 000 человек, преимущественно военных. Какой позор!" - подчеркнул президент США.

Россия потеряла контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны / Фото: скриншот поста Дональда Трампа

Прекратит ли Украина удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Украина не планирует прекращать удары по энергетическим объектам России, которые используются для поддержки войны. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, развитие украинского производства беспилотников и ракетных технологий в будущем может позволить наносить еще больший ущерб российской нефтяной инфраструктуре.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломать хребет России", - заявил Загородний.

Эксперт также отметил, что на международном уровне Украина продолжает говорить о стремлении к миру, поскольку это важно для сохранения поддержки партнеров. В то же время, по его словам, удары по объектам, обеспечивающим российскую военную машину, остаются одним из направлений противодействия агрессии.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 сентября целью атаки Сил обороны стали нефтеперерабатывающий завод в Капотине под Москвой, а также логистический технопарк "Софьино". В результате атаки на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в результате атаки двое человек погибли, ещё шестеро получили ранения.

Кроме того, в ночь на 17 сентября украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире.

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Об источнике: Truth Social Социальная сеть в стиле "альт-тех", созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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