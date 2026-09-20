Мощные взрывы в Москве: СМИ узнали, чем били по целям РФ

Москва и Подмосковье были атакованы беспилотником самолетного типа.

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Появились детали мощных ударов по Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Москва и Подмосковье были атакованы беспилотником самолетного типа Pelican

На московском НПЗ поражены оба узла первичной переработки

Появились новые подробности массированных ударов по объектам россиян в Москве и Московской области в ночь на воскресенье, 20 сентября.

Столица страны-агрессора и Подмосковье были атакованы беспилотником самолетного типа под названием Pelican, пишет РБК-Украина со ссылкой но собственные источники.

видео дня

По словам источников, Pelican - это беспилотник самолетного типа. Другие данные о нем не разглашаются.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский перечислял участвовавшие в налете вооружения, сообщил об использовании Pelican.

Президент не уточнил, какой именно это вид вооружения, но ряд пабликов и СМИ предположили, что речь может идти о баллистической ракете FP-7 от компании FirePoint.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара по московскому НПЗ

В ночь на 20 сентября Силы обороны поразили московский НПЗ в Капотне - по оценке ресурса Кiber boroshno, поражены оба узла первичной переработки завода.

/ t.me/kiber_boroshno

Первая точка – установка ЭЛОУ-АВТ-6 (55.644523,37.805698), вторая – комплексная установка переработки нефти (КУПН) в составе комплекса "Евро+".

КУПН очень сильно пострадала. АВТ-6 также приняла несколько ударов.

/ t.me/kiber_boroshno

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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