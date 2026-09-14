Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали сразу несколько районов Краснодарского края РФ.

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Нападение на Краснодарский край РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Кратко:

В Сочи ночью прогремели мощные взрывы

Дроны могли атаковать порт и нефтебазу, где возник пожар

В Ростовской области заявили о сбивании около 50 БПЛА

В ночь на 14 сентября в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Под атакой, в частности, оказался Сочи. Угрозу удара беспилотников в городе и на федеральной территории "Сириус" объявили еще вечером накануне. Около 2:13 жители центральной части Сочи сообщили о мощных взрывах.

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По предварительным данным мониторингового канала"еРадар" и Telegram-канала Exilenova+, дроны могли нанести удар по портовой инфраструктуре и нефтебазе. После атаки сообщалось о пожаре на территории нефтебазы, над городом были видны дым и вспышки.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Около 3:51 мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что угроза атаки БПЛА сохраняется, и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Отдельно сообщалось о взрывах в районе курортного города Дагомис. Там сообщалось о возможном поражении российского ЗРК С-400. Эта информация также требует подтверждения.

Из-за атаки в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты. По состоянию на утро 14 сентября он оставался закрытым.

В то же время под массированной атакой оказалась и Ростовская область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, около 50 беспилотников сбили над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Аксаем и ещё 17 районами региона.

Когда украинская баллистика начнёт наносить удары по России

Главред писал, что, по словам генерального директора компании Fire Point Ирины Терех, украинские баллистические ракеты производства Fire Point могут начать поражать цели на территории России уже через несколько недель.

Речь идет о FP-7, которая уже прошла два этапа испытаний и готовится к проверке в боевых условиях. Сейчас производитель переходит к третьей фазе проверки FP-7. Она предусматривает применение изделия в реальных условиях и является частью процедуры кодификации ракеты.

Баллистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп публично выдвинул Владимиру Зеленскому требование свернуть атаки Сил обороны на российские нефтеперерабатывающие заводы. Это якобы провоцирует дефицит дизельного топлива.

Напомним, утром 13 сентября серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане. Под удар могли попасть: Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК, химкомбинат "Нижнекамскнефтехим" или НПЗ ТАНЕКО, входящий в структуру "Татнефти".

Кроме того, в ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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