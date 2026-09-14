Посадка цветов и зелени осенью: как подготовить сад к предстоящему сезону

Что посадить в сентябре, чтобы весной сад зацвел, а зимой была свежая зелень? Какие культуры стоит высадить осенью и как подготовить участок к холодам.

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Какие цветы стоит посадить осенью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Что посадить на участке в сентябре

Когда высаживать нарциссы и колокольчики

Какую зелень можно собирать зимой

Осень - важный этап подготовки участка к следующему сезону. Пока почва сохраняет тепло, садоводам стоит позаботиться о будущем весеннем цветении и зимнем урожае свежей зелени. Правильно подобранные культуры успеют укорениться до наступления холодов и смогут пережить зимний период. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Express.co.uk, сентябрь и осенние месяцы - идеальное время для посадки луковичных цветов и морозостойких культур. Агротехнические работы важно завершить до наступления первых устойчивых зимних заморозков, чтобы растения успели адаптироваться к новым условиям.

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Нарциссы и колокольчики высаживают осенью

Оптимальный период для посадки луковиц нарциссов - с сентября по ноябрь. Посадка в это время обеспечит яркое цветение с марта по май. К наступлению морозов луковицы успеют сформировать корневую систему, что поможет им успешно пережить зиму.

Также осенняя посадка пойдет на пользу колокольчикам. Их можно посадить на участке заранее, чтобы весной растения начали активно развиваться и украшать сад.

Какую зелень можно выращивать зимой

Для сбора урожая в течение всей зимы осенью высаживают морозостойкие сорта капустных культур. Среди них - капуста кале, пакчой и горчица, которые можно использовать для приготовления зимних салатов.

Такие культуры хорошо подходят для осеннего выращивания, поскольку способны переносить понижение температуры. Посадка до наступления сильных морозов даёт растениям время для развития и подготовки к холодному сезону.

Видео о том, какие многолетники можно посадить у себя во дворе, можно посмотреть здесь:

Опавшие листья стоит превратить в компост

Осеннюю опавшую листву и отмершие растительные остатки стоит собирать и складывать в компостные контейнеры. Со временем из них образуется органическое удобрение, которое можно будет использовать для подкормки почвы и растений в следующем сезоне.

Компостирование также помогает поддерживать порядок на участке и не выбрасывать полезную органику. Растительные остатки после переработки вернутся в почву в виде питательной массы.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Агроволокно поможет защитить растения от морозов

До наступления холодов стоит заранее позаботиться о материалах для защиты теплолюбивых и чувствительных к морозам растений. Прекрасные результаты дает агроволокно, или флис, с помощью которого можно заранее подготовиться к периоду заморозков.

Закупить материал лучше до резкого похолодания, чтобы при необходимости быстро укрыть растения. Такая подготовка поможет снизить риск повреждения культур во время первых морозов.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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