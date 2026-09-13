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Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der Spiegel

Виталий Кирсанов
13 сентября 2026, 18:29
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Примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда.
Борис Джонсон находился в поезде во время эвакуации пассажиров
Борис Джонсон находился в поезде во время эвакуации пассажиров / коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/borisjohnsonuk

Кратко:

  • Утром 13 сентября поезд остановился неподалеку от польской границы
  • Из-за угрозы ударов беспилотников часть пассажиров пришлось эвакуировать

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца находились в специальном поезде, пассажиров которого пришлось частично эвакуировать из-за угрозы атаки российских беспилотников. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как ранее сообщала "Укрзалізниця", примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда. По данным Der Spiegel, удар пришелся по другому составу, который находился немного ближе к месту атаки, чем спецпоезд с европейскими чиновниками.

видео дня

В этом поезде находился советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, а также другие представители европейских стран.

Около пяти часов утра поезд остановился неподалеку от польской границы. Из-за угрозы новых ударов беспилотников часть пассажиров пришлось эвакуировать.

По информации издания, в Киеве Зауттер вместе с советниками по вопросам безопасности из Великобритании, Франции и Италии, а также представителями украинского правительства обсуждал возможные пути мирного урегулирования войны с Россией. 12 сентября он принял участие в международной конференции по безопасности YES Annual Meeting 2026.

Кроме Зауттера, в поезде находились советники по вопросам безопасности других европейских правительств, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые. Борис Джонсон также возвращался после конференции в Польшу на этом же поезде.

К счастью, ситуация не привела к пострадавшим. После остановки состава из-за обнаруженных поблизости дронов проводники разбудили пассажиров и начали их эвакуацию. Вскоре воздушную тревогу отменили, поскольку новых беспилотников в районе не обнаружили, пишет Der Spiegel.

Среди пассажиров также был депутат Бундестага от немецкой партии "Зеленые" Робин Вагнер. После случившегося он написал в соцсети X, что во время нынешнего визита в Киев работа ПВО и атаки дронов были интенсивнее, чем во время его предыдущих поездок.

"Я только что вернулся из Киева. Работа ПВО, атаки дронов – всё это было интенсивнее, чем во время моих предыдущих визитов. А сегодня утром я ехал на поезде по тому самому маршруту, где произошла эта атака. Иногда случай решает, удастся ли тебе добраться до места назначения целым и невредимым. После того как российские террористы заранее решили провести эту атаку. Россия представляет огромную угрозу для безопасности Европы. Слишком многие из нас до сих пор не осознали этого. Наша поддержка Украины в её защите от этой угрозы по-прежнему слишком нерешительна", - написал Вагнер.

Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der Spiegel
Фото: скриншот

Смотрите видео атаки на поезд

При каком условии РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью Главреду, что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, однако оно, вероятно, не будет касаться боевых действий на фронте. Речь идет о возможном запрете глубоких ударов по тыловым территориям.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием не только для Украины, но и для России. На этом фоне удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться. При этом Киев не обязательно будет и в дальнейшем учитывать неформальные пожелания партнеров относительно ограничения ударов по отдельным целям на территории РФ.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - отметил Клочок.

Атака РФ на Украину 13 сентября - последние новости

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни, в 2 км от границы с Польшей. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал. Глава "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что Россия наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины уже вторые сутки. Он заявил, что все команды на местах, дежурят, отслеживают ситуацию, реагируют, эвакуируют в безопасное место.

В Ивано-Франковске в результате атаки поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. Из-за угрозы ударов в городе временно приостановили работу общественного транспорта и вокзала.

В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар. Во Львовской области взрывы прогремели в Стрые, где впоследствии сообщили о повреждении жилого дома.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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