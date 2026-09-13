Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

В Донецкой области враг продвинулся в направлении Константиновки.

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Продвижение врага в районе Николаевки и Долгой Балки / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Войска РФ продвинулись в Константиновском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в воскресенье, 13 сентября.

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Где продвинулся враг

По информации аналитиков, оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Константиновском направлении. Армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Николаевка Константиновской городской общины Краматорского района.

Кроме того, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи поселка Долгая Балка Ильиновской сельской общины Краматорского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Николаевки и Долгой Балки", - говорится в сообщении аналитиков.

Продвижение врага вблизи Николаевки и Долгой Балки / Фото: DeepState

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Роскошного и Русиного Яра.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в 2026 году на фронте в Украине произошло исключительное событие, которое разоблачило ложь военного командования РФ перед кремлевским диктатором Путиным. Как пишет The Telegraph, речь идет об операции по отрезанию оккупированного "выступа" над Лиманом, в ходе которой Силам обороны, вероятно, удалось вернуть контроль над почти 200 кв. км территории. Эта операция, вероятно, затормозит попытки Москвы прорваться к городам так называемого "пояса крепостей".

Напомним, что оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов вблизи Константиновки. Кроме того, оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины.

Накануне стало известно, что российские чиновники и милблогеры заявили о масштабном окружении сил ВСУ к северо-востоку от Харькова, однако никаких доказательств этому нет.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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