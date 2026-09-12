Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыль

Девушка нашла среди выброшенной одежды платье, похожее на занавеску. После проверки этикетки выяснилось, что наряд стоит более 1000 долларов.

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Женщина купила платье за 10 долларов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему покупательница приняла платье за занавеску

Что помогло раскрыть настоящую стоимость наряда

Что женщина собирается сделать с находкой из секонд-хенда

Жительница Миннесоты (США) нашла в секонд-хенде необычное платье, которое сначала приняла за старую занавеску. Покупка обошлась ей всего в 10 долларов, однако реальная стоимость наряда оказалась примерно в сто раз выше.

Стефани занимается перепродажей винтажной одежды и регулярно посещает комиссионные магазины. Очередную находку она сделала в отделении Goodwill Outlet в городе Сент-Пол. Об этом пишет Newsweek.

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Необычное платье заметили среди выброшенной одежды

Платье лежало в так называемой зоне контейнеров. В ней покупатели самостоятельно перебирают большие ящики с подержанными вещами, а затем оплачивают выбранную одежду по весу.

В этом магазине половина килограмма вещей стоила 2,59 доллара (примерно 111 гривен). Поскольку платье весило около 1,8 кг, Стефани заплатила за него немногим более 10 долларов (444 гривны).

Необычное платье заметили среди выброшенной одежды / Фото: instagram.com/stephxthrift

Темный цветочный узор сначала ввел покупательницу в заблуждение. Женщина решила, что перед ней комплект штор или покрывало. Вероятно, именно поэтому другие посетители магазина не обратили внимания на необычную вещь.

Развернув ткань, американка поняла, что нашла платье знакомого фасона.

"Я подумала, что это Selkie, просто судя по стилю", - рассказала она.

Бренд Selkie известен романтичными нарядами с пышными юбками и объемными рукавами. Однако на этикетке было указано другое название - Fanciful Doll. Раньше Стефани никогда не сталкивалась с этой маркой.

Реальная стоимость находки оказалась неожиданной

Опыт работы с винтажной одеждой подсказал женщине, что неизвестный бренд не обязательно означает низкую стоимость вещи.

"Когда я покупаю вещи в секонд-хенде, я всегда узнаю о новых брендах", - объяснила девушка.

Реальная стоимость находки оказалась неожиданной / Фото: Fanciful Doll

Она решила поискать информацию о платье в интернете и обнаружила его на сайте Fanciful Doll. Модель называлась Ophelia Epic Romance Gown, а ее первоначальная цена составляла 1032 доллара (почти 46 тысяч гривен).

Таким образом, платье оказалось приблизительно в сто раз дороже суммы, которую женщина заплатила за него в секонд-хенде. Своей находкой Стефани поделилась в Instagram.

"Никогда не знаешь, что тебе преподнесут боги секонд-хенда", - написала она под видео.

Теперь покупательница планирует выставить платье на продажу.

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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