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Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

Константин Пономарев
12 сентября 2026, 16:47
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Стойкий запах из кроссовок поможет убрать доступное средство с кухни. Пищевая сода нейтрализует его, если оставить порошок внутри на один час.
Можно легко убрать неприятный запах из обуви
Можно легко убрать неприятный запах из обуви / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как обычная пищевая сода помогает избавиться от запаха в обуви
  • Почему порошок нужно оставить внутри кроссовок ровно на час
  • Где еще в доме пригодится доступный ингредиент с кухни

Неприятный запах в кроссовках и другой закрытой обуви может сохраняться даже после проветривания. Однако справиться с проблемой поможет доступное средство, которое найдется на многих кухнях, - обычная пищевая сода.

Специалист по уборке из британской организации Which? рассказала, как правильно применять порошок для нейтрализации запахов. По ее словам, сода подходит не только для выпечки, но и для ухода за обувью, коврами, матрасами и другими предметами в доме. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Как использовать пищевую соду для обуви

Чтобы освежить обувь, необходимо насыпать небольшое количество соды внутрь и равномерно распределить ее по стельке.

"Посыпьте порошком, оставьте на час, а затем соберите его пылесосом изнутри обуви", - посоветовала эксперт Which?.

Чтобы освежить обувь, необходимо насыпать небольшое количество соды внутрь
Чтобы освежить обувь, необходимо насыпать небольшое количество соды внутрь / Фото: tiktok.com/@whichuk

После обработки важно полностью удалить остатки порошка. Для деликатных материалов, включая натуральную кожу и замшу, средство следует сначала проверить на небольшом незаметном участке.

При сильном или регулярно возникающем запахе необходимо также просушить обувь и проверить состояние стелек. Сода помогает нейтрализовать неприятный аромат, однако она не заменяет полноценную чистку.

Почему сода устраняет неприятные запахи

Представитель компании Aspen Clean Одри Париес объяснила, что эффективность средства связана с его химическими свойствами.

"Пищевая сода, или бикарбонат натрия, - это щелочное вещество, и при контакте с кислыми запахами она вступает в реакцию, нейтрализуя их", - рассказала специалист.

По словам Париес, в результате реакции образуются соединения с менее выраженным запахом.

Где еще можно применять пищевую соду

Эксперт Which? отметила, что несколько ложек порошка можно насыпать в небольшую миску и поставить в холодильник, чтобы сода впитывала посторонние запахи. Емкость также можно разместить за мебелью или бытовой техникой.

Для удаления загрязнений с посуды и межплиточных швов предлагается приготовить густую пасту.

Для удаления загрязнений с посуды можно приготовить густую пасту
Для удаления загрязнений с посуды можно приготовить густую пасту / Фото: tiktok.com/@whichuk

"Смешайте ее с небольшим количеством воды до получения пастообразной консистенции. Затем аккуратно потрите, чтобы удалить грязь", - объяснила специалист.

Пищевую соду также можно применять во время стирки белых вещей.

"Добавьте чашку в стиральную машину, и она осветлит ваши белые вещи", - заявила эксперт.

Перед использованием такого способа необходимо учитывать рекомендации производителя одежды и стиральной машины.

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

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TikTok

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