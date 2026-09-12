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В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

Анна Косик
12 сентября 2026, 15:59обновлено 12 сентября, 16:55
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В направлении области летит много вражеских целей.
В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности
Атака на Волынскую область продолжается / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): скриншот из видео, УНИАН

Главное:

  • Россия запустила дроны в направлении Волыни
  • В Луцке в результате атаки наблюдается задымление

Страна-агрессор Россия днем 12 сентября запустила ударные беспилотники по Волынской области. Жители города Луцк сообщили о звуках взрывов.

Временно исполняющий обязанности главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк в Telegram подтвердил вражескую атаку.

видео дня

"Продолжается массированная атака беспилотниками. В направлении области летит много вражеских целей", - написал он.

В "Укрзализныце" сообщили, что враг попал по железной дороге в Луцке. Благодаря своевременному выявлению угрозы мониторинговой группой Укрзализныци и эвакуации пассажиров - ни одного пострадавшего.

"Атака продолжается, в небе - стаи Шахедов. Работаем с максимальным вниманием и осмотрительностью. Возможны изменения графиков для безопасности каждого", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что в Луцке в результате российского удара загорелись вагоны поезда. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших в Службу спасения не поступала.

удар по луцку
Последствия удара по Луцку / фото: t.me/dsns_telegram

Зачем РФ бьет по вокзалам и железной дороге

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, что удары россиян по вокзалам - показательный террор гражданских украинцев. Таким образом Россия пытается перекрыть те проблемы, которые Украина создала на территории РФ ударами по ВПК и экономике.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

"Они работают в огласку, чтобы плебс на России видел и не очень на кухнях матом крыл Путина и российскую армию за собственные неудобства", - добавил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 сентября Россия в течение ночи и утра наносит непрерывные удары по городам и населенным пунктам Украины. В результате атак есть погибшие и десятки пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 129 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 110 вражеских целей.

Накануне стало известно, что в столице уже второй день подряд фиксируются целенаправленные удары вражеских БПЛА по объектам гражданской топливной инфраструктуры.

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О персоне: Роман Романюк

Роман Романюк - и.о. главы Волынской областной государственной администрации, и.о. начальника Волынской областной военной администрации.

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