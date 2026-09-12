В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

Главное:
- Россия запустила дроны в направлении Волыни
- В Луцке в результате атаки наблюдается задымление
Страна-агрессор Россия днем 12 сентября запустила ударные беспилотники по Волынской области. Жители города Луцк сообщили о звуках взрывов.
Временно исполняющий обязанности главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк в Telegram подтвердил вражескую атаку.
"Продолжается массированная атака беспилотниками. В направлении области летит много вражеских целей", - написал он.
В "Укрзализныце" сообщили, что враг попал по железной дороге в Луцке. Благодаря своевременному выявлению угрозы мониторинговой группой Укрзализныци и эвакуации пассажиров - ни одного пострадавшего.
"Атака продолжается, в небе - стаи Шахедов. Работаем с максимальным вниманием и осмотрительностью. Возможны изменения графиков для безопасности каждого", - говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что в Луцке в результате российского удара загорелись вагоны поезда. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших в Службу спасения не поступала.
Зачем РФ бьет по вокзалам и железной дороге
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, что удары россиян по вокзалам - показательный террор гражданских украинцев. Таким образом Россия пытается перекрыть те проблемы, которые Украина создала на территории РФ ударами по ВПК и экономике.
"Они работают в огласку, чтобы плебс на России видел и не очень на кухнях матом крыл Путина и российскую армию за собственные неудобства", - добавил он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 12 сентября Россия в течение ночи и утра наносит непрерывные удары по городам и населенным пунктам Украины. В результате атак есть погибшие и десятки пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее стало известно, что в ночь на 12 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 129 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 110 вражеских целей.
Накануне стало известно, что в столице уже второй день подряд фиксируются целенаправленные удары вражеских БПЛА по объектам гражданской топливной инфраструктуры.
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О персоне: Роман Романюк
Роман Романюк - и.о. главы Волынской областной государственной администрации, и.о. начальника Волынской областной военной администрации.
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