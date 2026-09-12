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РФ запустила баллистику, "Калибры" и "Бандероли": детали массированной атаки

Руслана Заклинская
12 сентября 2026, 09:58
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Силы ПВО сбили 6 ракет "Калибр" и сотню БПЛА во время массированной атаки.
РФ запустила баллистику, 'Калибры' и 'Бандероли': детали массированной атаки
Последствия удара по Одессе, БПЛА, ракета / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, УНИАН, Минобороны РФ

Главное:

  • РФ атаковала Украину ракетами и 129 ударными БПЛА
  • ПВО уничтожила или подавила 110 вражеских целей
  • Основное направление удара - Одесская область

В ночь на 12 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 129 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 110 вражеских целей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российская атака началась в 18:00 11 сентября. РФ применила баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 8 крылатых ракет "Калибр", 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 129 ударных БПЛА Shahed, S8000 "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

видео дня
ракета Калибр инфографика
Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Основным направлением удара была Одесская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 110 целей, в том числе 6 "Калибров", 1 S8000 "Бандероль", 2 ракеты Х-59/69 и 101 беспилотник Shahed, "Гербера" и других типов.

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

В то же время зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА в 20 точках, а также падение обломков сбитых целей в четырёх точках. В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Атака на Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ по Одесской области пострадали по меньшей мере 17 человек, среди них есть ребенок. Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру региона.

По его словам, в результате удара полностью разрушены верхние этажи жилого многоэтажного дома. Взрывной волной также повреждены соседние дома и газопровод низкого давления.

По другому адресу повреждены ещё три жилых дома, один из которых полностью разрушен. Там также повреждён газопровод.

  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

На местах ударов работают спасатели, коммунальные и экстренные службы, благотворительные организации и психологи. Жителям поврежденных домов оказывают необходимую помощь, в частности временно закрывают выбитые окна. Также развернут оперативный штаб.

Кипер отметил, что все службы будут оставаться на местах, пока не будут выполнены первоочередные работы и людям не окажут необходимую помощь.

В ГСЧС сообщили, что в Черноморске уничтожен жилой дом, ещё 3 - повреждены. Также повреждена газовая труба, что привело к возгоранию дома. Пострадали пять человек, из них четверо детей.

Кроме того, повреждено здание гостиницы с реабилитационным центром и припаркованные рядом автомобили. Спасатели эвакуировали людей, которые не могли передвигаться самостоятельно.

Удар по Полтавской области

Начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что в Миргородском районе Полтавской области в результате попадания вражеского БПЛА повреждена железнодорожная инфраструктура.

"По предварительным данным, люди не пострадали. Задержек в движении поездов нет", - добавил он.

Атака на Киевскую область

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, российские войска не прекращают атаковать Киевскую область ударными дронами. За последние сутки в результате вражеских атак один человек погиб, еще трое пострадали, среди них ребенок.

"У мужчины - травмы, он госпитализирован в больницу. Женщина и ребенок получили острую стрессовую реакцию. Медицинская помощь им была оказана на месте", - рассказал Ткаченко.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Последствия атак зафиксировали в Броварском, Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах. Всего повреждено 15 объектов, среди которых семь частных домов, транспортные средства, складские и ангарные помещения, а также линия электропередачи.

Больше всего повреждений - в Обуховском районе, где пострадали шесть объектов, в том числе четыре частных домовладения. На местах работают спасательные и аварийные службы.

Удар по Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в Житомирской области россияне атаковали ещё одно гражданское предприятие. По его словам, под удар попали производственные мощности компании в Звягельском районе области.

"Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар удалось оперативно ликвидировать. Сейчас на месте попадания работают пиротехники и специальные службы. Информации о жертвах и пострадавших в результате вражеского удара не поступало", - уточнил Бунечко.

Удар по Днепропетровской области

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что россияне дважды атаковали промышленное предприятие в Днепре. Информацию о раненых уточняют.

Также в Кривом Роге разрушено промышленное предприятие. Погиб один человек, ещё трое пострадали. В больницу в тяжёлом состоянии доставили 54-летнего мужчину.

При каком условии РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью Главреду, что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, которое будет предусматривать запрет на глубокие удары по тылу. В то же время боевые действия вдоль линии фронта могут продолжиться в нынешнем формате.

По его словам, приближение зимы станет сложным испытанием не только для Украины, но и для России. При этом удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться, а Киев не всегда будет учитывать неформальные пожелания партнеров об ограничении таких атак.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - подытожил Клочок.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 11 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили о взрывах в Киеве. Столичные власти зафиксировали атаки на АЗС в двух районах.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать реактивные "Шахеды". Он отметил необходимость разработки эффективных мер противодействия и создания собственного производства подобных беспилотников.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о ракетном ударе по Одессе. По его словам, ранены как минимум 16 человек, среди пострадавших есть пятимесячный ребенок.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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