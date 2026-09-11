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Как избавиться от крыс без яда: домашний спрей, который легко сделать самостоятельно

Юрий Берендий
11 сентября 2026, 19:43
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Спрей от крыс на основе мяты и перца отпугивает грызунов из подвала и сада. Как приготовить средство и как часто наносить спрей от крыс осенью.

Как избавиться от крыс без яда: домашний спрей, который легко сделать самостоятельно
Как избавиться от крыс без яда - простой спрей для дома и сада / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от крыс
  • Как сделать спрей от крыс
  • Какие запахи не любят крысы

Крысы и мыши могут быстро превратить подвал, гараж или сад в проблемную зону. В то же время для борьбы с ними не обязательно сразу прибегать к яду. Эксперты издания Wirtualna Polska советуют обратить внимание на резкие запахи, в частности мяту и кайенский перец. Как приготовить простое домашнее средство от грызунов и где его лучше использовать - выяснял Главред.

видео дня

Почему мята и перец отпугивают крыс

Грызуны в значительной степени ориентируются по запахам при поиске пищи и укрытия. Именно поэтому сильные ароматы могут стать препятствием на их пути.

Эксперты отмечают, что масло перцовой мяты содержит высокую концентрацию ментола. Для людей этот аромат может быть освежающим, тогда как для грызунов он воспринимается гораздо интенсивнее.

"Крысы и мыши в поисках пищи и укрытия руководствуются прежде всего обонянием. Обонятельные рецепторы этих грызунов в несколько раз чувствительнее, чем у людей, поэтому сильные, раздражающие запахи становятся для них непреодолимым препятствием", - отмечают эксперты.

Дополнительным компонентом могут стать острые специи. Кайенский перец содержит капсаицин, а черный перец - пиперин, поэтому их резкое воздействие используют в качестве естественного барьера для вредителей.

Как сделать домашний спрей от крыс

Для приготовления средства понадобятся обычные доступные ингредиенты. Основой служит тёплая вода, в которую добавляют мятное масло и молотый кайенский перец.

Эксперты рекомендуют налить в флакон с распылителем стакан теплой воды, добавить 15–20 капель натурального масла перечной мяты и чайную ложку молотого кайенского перца.

"Приготовление основы для опрыскивания: налейте в флакон с распылителем стакан теплой воды. Добавьте примерно 15–20 капель натурального масла перечной мяты и чайную ложку молотого кайенского перца", - советуют они.

Чтобы смесь лучше держалась на поверхностях, в неё можно добавить несколько капель средства для мытья посуды или жидкого мыла. Перед использованием флакон нужно хорошо встряхнуть.

Где распылять средство от грызунов

Главное значение имеет не количество использованного спрея, а выбор мест для обработки. Средство рекомендуют наносить там, где грызуны могут передвигаться или проникать внутрь здания.

Среди таких зон - пороги, щели в стенах, углы подвала и гаража, территория вокруг мусорных баков и участки возле входов в вентиляционные каналы.

"Хорошо встряхните флакон и опрыскайте пороги, щели в стенах, участки вокруг мусорных баков, углы в подвале, гараже и возле входов в вентиляционные каналы", - добавляют специалисты.

Для небольших закрытых пространств можно использовать ватные диски, пропитанные мятным маслом. Их размещают в шкафчиках или узких углублениях, где распылить жидкость сложно.

Как часто повторять обработку от крыс

Натуральные запахи не сохраняются на поверхностях бесконечно. Из-за испарения аромат постепенно ослабевает, поэтому однократной обработки недостаточно.

"Натуральные ароматы со временем испаряются, поэтому обработку следует повторять каждые 3–5 дней, а снаружи - всегда после сильного дождя", - отмечают специалисты.

Одновременно с применением спрея следует перекрыть потенциальные пути проникновения грызунов. Для этого нужно герметизировать отверстия в фасаде, хранить продукты в плотно закрытых контейнерах и не оставлять открытыми емкости с органическими отходами.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Какие еще запахи отпугивают крыс

Мята и перец - не единственные запахи, которые используют для отпугивания грызунов. В материале также упоминаются эвкалиптовое масло, уксус, аммиак и зубная паста с выраженным мятным ароматом.

"Чрезвычайно раздражающими для дыхательной системы грызунов являются аммиак и уксус - тряпки или ватные диски, пропитанные этими веществами, стоит оставить в малопосещаемых уголках подвала. Интересным и простым приемом является также нанесение небольших порций зубной пасты с сильным мятным ароматом возле щелей", - говорится в материале.

Отдельно специалисты советуют обратить внимание на эвкалиптовое масло. Несколько капель можно нанести непосредственно возле места, где грызуны устроили укрытие.

Смотрите видео BBC о том, как избавиться от крыс:

Какие растения помогают отпугивать грызунов в саду

Для участков можно использовать не только готовые смеси, но и растения с интенсивным ароматом. Их размещают возле мест, где грызуны могут устраивать укрытия или искать пищу.

В материале среди таких растений названы чеснок, лук, кошачья мята, лаванда, шалфей, розмарин, горчица, календула и полынь. Также в качестве естественного барьера упоминаются свежие побеги туи и черной бузины.

"В саду незаменимым барьером служат свежие побеги туи и чёрной бузины, разложенные возле компостных ям и ограждений. Также стоит высаживать на клумбах и вокруг террасы растения, богатые эфирными маслами: чеснок, лук, кошачью мяту, лаванду, шалфей, розмарин, горчицу, календулу и полынь", - подытожили эксперты.

Напомним, Главред ранее сообщал о том, как подготовить огород к зиме без интенсивной перекопки и чем защитить почву в сентябре. Эксперты рекомендуют осенний посев сидератов как способ сохранить структуру почвы и предотвратить эрозию.

Агроном Игорь отметил, что оптимальное время для обработки смородины наступает после опадения листьев, когда открывается доступ к большей части куста. Он подчеркнул важность обработки для борьбы с зимующими вредителями.

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Об источнике: Wirtualna Polska

Wirtualna Polska (WP) - один из крупнейших и старейших (с 1995 года) интернет-порталов Польши, являющийся главным информационным хабом страны. Ресурс работает как универсальная стартовая страница "все в одном", объединяя оперативные новости политики и экономики, популярную национальную почтовую службу, сервисы электронной коммерции и обширную сеть тематических журналов (в частности, о спорте, технологиях, быте и садоводстве).

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