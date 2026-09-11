Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

Вы узнаете:
- Почему парень решил разыскать девушку
- Как украинцы отреагировали на пост Алексея
Украинцы активно делятся своими историями в соцсети Threads. Некоторые из них приобретают большую популярность. Так произошло и с историей украинского ветерана Алексея.
Главред узнал, что вчера, 10 сентября, он написал пост о том, как ехал в метро и увидел девушку, с которой хотел бы познакомиться. Эта история тронула и заинтриговала украинцев.
"Девушка, которая сейчас едет в метро и читает книгу "Спросите Миечку", найдись, потому что я прошел штурмы и ад войны, но побоялся познакомиться", - написал защитник Украины.
Менее чем за сутки пост Алексея просмотрели более 800 тысяч пользователей соцсети. Украинцы оставили более 1,5 тысячи комментариев. В основном всех интересовало продолжение истории.
"Мы хотим... Нет, мы требуем продолжения истории! Нам нужны позитивные новости", - написала julia_melnyk19.
"Девушка нашлась? Как я могу здесь, во Львове, спокойно спать, когда в Киеве ищут девушку. Вы напоминаете мне своим решительным характером моего мужа", - оставила комментарий lesya.roman.
"Девушка, которая ехала в киевском метро по зеленой ветке и читала книгу - найдись", - написала olha.yarko.
Некоторых украинцев настолько тронул пост Алексея, что они начали помогать ему искать девушку из метро и в других соцсетях.
"Внимание, разыскивается девушка, которая ехала сегодня вечером на зеленой ветке метро и читала „Спросите Миечку". Давайте поможем парню! Это самая трогательная попытка исправить ситуацию из всех, что я видела", - написала в Facebook Юлия Кашпуренко.
Нашел ли ветеран девушку с книгой
Уже сегодня, 11 сентября, военный добавил обновление по поводу истории, которая с ним произошла. Он отметил, что одна девушка действительно ему написала и есть много совпадений.
"Кинул заявку в Инсте (Instagram-Главред) и жду, когда её примут, чтобы подтвердить или опровергнуть, что это она или нет. Есть высокая вероятность, что мы её нашли", - написал Алексей.
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Об источнике: Threads
Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других пользователей или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.
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