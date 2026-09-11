В чем секрет прорыва ВСУ под Лиманом: колумнист The Telegraph раскрыл подробности

Британский обозреватель считает, что успех под Лиманом укрепляет позиции Киева на переговорах и создает для Москвы риск новой мобилизации.

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Прорыв ВСУ под Лиманом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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ВСУ вернули более 200 кв. км в районе Лимана

Операцию готовили месяцами, скрывая свои намерения

Кремлю может понадобиться новая волна мобилизации

Силы обороны Украины вернули контроль над более чем 200 квадратными километрами территории в районе Лимана - операция может стать одним из важнейших сухопутных эпизодов войны. Она доказала, что даже на поле боя, перенасыщенном беспилотниками, бронетехника и пехота остаются критически важными, считает британский военный обозреватель и бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, сообщает The Telegraph.

Ключевым обозреватель называет не только масштаб освобожденной территории, но и сам сценарий. В течение нескольких месяцев украинские военные, вероятно, скрывали свои намерения, параллельно готовя комплексное наступление с использованием бронетехники, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, маскировки, обмана и высокоточного оружия. Именно такую модель - общевойсковую - в последние годы всё чаще объявляли устаревшей из-за стремительного развития беспилотных систем.

Контраст между заявлениями Кремля и положением дел на фронте обозреватель считает показательным. Незадолго до этого Владимир Путин заявлял американским представителям Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру, что условием прекращения войны остается передача России всей территории Донбасса - при том, что российские войска испытывают давление под Лиманом.

Для Владимира Зеленского это дополнительный аргумент за столом переговоров: убедить Киев отдать земли сложно тогда, когда российская армия сама отступает с части захваченных позиций.

Дроны не могут захватить территорию

Операция стала своеобразным опровержением тезиса о том, что современную войну можно вести преимущественно с помощью беспилотников. Они коренным образом изменили поле боя: их применяют для разведки, наведения, ударов по технике и логистике, а также для поражения целей на значительном расстоянии.

Принципиальное ограничение заключается в другом - ни один аппарат не способен самостоятельно занять участок земли и удержать его от противника. Для этого по-прежнему нужны военнослужащие.

Украинские силы, как отмечает де Бреттон-Гордон, показали, что бронированные машины могут действовать даже в условиях, когда беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий. Танки несут потери, однако сочетание радиоэлектронной борьбы, маскировки, обмана и вспомогательных дронов позволяет им маневрировать и поддерживать наступление. Самостоятельно бронетанковые подразделения не действуют - их действия синхронизированы с массированным применением беспилотников, артиллерии и других средств поражения.

Принцип, по которому действовали Силы обороны, обозреватель сводит к классической формуле: найти слабое место противника, создать преимущество именно там и нанести удар до того, как враг успеет перебросить резервы.

"Бить врага сильно, бить быстро, создать элемент неожиданности и бить там, где ему больно", - так описывает украинскую операцию де Бреттон-Гордон.

Поэтому результат под Лиманом не стоит трактовать как простую победу техники над беспилотниками. Это скорее демонстрация эффективности общевойсковых сил, где бронетехника, пехота, дроны, РЭБ, артиллерия и авиация дополняют друг друга. Армия будущего, убежден обозреватель, не может быть ни традиционной бронированной армией времен холодной войны, ни чисто "армией дронов" - и при этом должна иметь достаточно людей для захвата и удержания территорий.

Риск новой мобилизации для Путина

Успех Украины создает проблемы и для российского руководства. Если нынешняя система комплектования не обеспечит достаточного количества боевых сил, Кремль потенциально может столкнуться с необходимостью новой волны призыва. Для Владимира Путина это стало бы серьезным политическим риском, поскольку показало бы российскому обществу реальную цену войны.

Отдельный сигнал автор адресует западным столицам. По его мнению, Соединённым Штатам и европейским государствам не стоит исходить из предположения, что Россия непременно победит на поле боя: преждевременные уступки Москве лишь дадут Кремлю время восстановить силы и подготовиться к новому этапу войны.

Лиман / Инфографика: Главред

Москва, как и прежде, нацелена на всю Донецкую область

Полный захват Донецкой области остается одной из приоритетных целей Кремля. Российское руководство продолжает требовать от Киева передачи Москве территорий региона, которые пока находятся под контролем Украины. Киев неоднократно отвергал такие условия.

Президент Владимир Зеленский также подчеркивал, что вопрос о будущем Донецкой области остается одним из центральных в этой войне.

Однако пока российской армии не удалось добиться стремительного продвижения или масштабного прорыва украинской обороны. Наступление остается медленным, а украинские подразделения продолжают удерживать позиции.

"Это ситуация, которая все еще может развиваться по-разному, и различные сценарии остаются возможными", - отметил военный аналитик Эмиль Кастехельми.

По его оценке, Россия пока не смогла найти эффективный способ преодолеть украинскую оборону, в которой значительную роль играют беспилотные системы.

"В целом трудно представить, каким образом россияне смогут добиться успеха за пределами тактического уровня", - считает эксперт.

При этом положение Украины остается непростым. Одной из главных проблем остается дефицит личного состава, а Киев продолжает сталкиваться с трудностями в сфере мобилизации.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, 9 сентября аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась на Константиновском и Покровском направлениях.

Как писал ранее Главред, российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На этом фоне осенью на этом участке фронта могут развернуться одни из самых интенсивных боев года. Для нового руководства Вооруженных сил Украины предстоящая кампания станет серьезным испытанием, пишет Reuters.

Кроме того, после нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса вернули под контроль более 200 квадратных километров территории - это больше, чем площадь Одессы, которая составляет 162,4 км².

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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