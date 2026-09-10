Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

Россия пытается создать продовольственный "шатун" в Украине, ее удары по складам приведут к подорожанию продуктов на 10-15 % осенью, считает Марчук.

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Хороший урожай не сможет компенсировать военные риски, цены на продукты в Украине вырастут – Марчук / Коллаж: Главред

Традиционно в осенне-зимний период цены на продукты питания в Украине начинают расти – на это влияет сезонный фактор. С началом полномасштабного вторжения России добавился еще один негативный фактор, который существенно подтолкнул цены на продукты вверх. Речь идет об ударах врага по энергетике, которые вызывали длительные отключения электроэнергии и вынуждали производителей искать альтернативные источники энергии.

С началом нынешней осени Россия стала яростно уничтожать продовольственные склады по всей стране, особенно нанося удары по ним в Киевской области. Соответственно, усложнились логистика и хранение, что, с одной стороны, приводит к периодическим перебоям в поставках товаров – из-за этого мы видим пустые полки в магазинах, а с другой – способствует подорожанию продуктов.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, насколько осенью подорожают хлеб, молоко, крупы, овощи и другие товары, стоит ли готовиться к пустым полкам и отсутствию базовых продуктов в ближайшие месяцы, а также способна ли Россия создать в Украине голод и продуктовый апокалипсис.

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Как, по вашему прогнозу, изменятся цены на продукты питания осенью на фоне постоянных ударов России по складам и логистике? Существует ли риск дефицита отдельных продуктов осенью?

Осенью из-за сезонного фактора и изменений, происходящих в результате ударов по накопительным складам, можно отметить подорожание ряда продуктов.

Сегодня ситуация сложная, но не угрожает продовольственной безопасности. На этом следует сделать акцент, поскольку в Telegram-каналах распространяются фотографии пустых полок в магазинах, но вслед за ними появляются и другие, свидетельствующие о том, что все не совсем так и продукты есть. Происходит целенаправленная информационная атака с целью создания панических настроений – мол, "Украина останется без продуктов", "Киев будет голодать" и т. п. Все это не соответствует действительности.

Продукты в Украине будут. И их будет достаточно. Более того, сейчас даже трудно представить, при каких условиях в Украине наступит голод.

Впрочем, действительно существуют логистические проблемы. Ярким примером стали первые удары, которые Россия наносила по логистическим центрам и складам одной торговой сети в Днепропетровской области. Тогда возникли проблемы с поставками. Но – подчеркиваю – проблемы возникли не из-за того, что не было продуктов, а из-за разрушения логистики.

Сейчас РФ массированно атакует склады и логистические центры Киевской области, из-за чего возникают определенные перебои. Особенно это сказалось на продукции краткосрочного хранения, например, на молочных или замороженных товарах.

Перебои с товарами возникают из-за разрушения Россией логистики, а не из-за отсутствия продуктов, отметил Марчук / Фото: Днепропетровская ОГА

Объясню, как работают молочные заводы с ритейлом. Они завозят свою продукцию на распределительные базы, там она и хранится. А дальше с помощью логистики ритейла развозится по магазинам. И все это время она требует хранения в прохладных условиях, в частности, развозится специальными автомобилями. Теперь, когда базы уничтожены, самим заводам приходится думать, как доставить эту продукцию. А их логистика не развита настолько, чтобы они могли сразу распространять продукцию через торговые сети. Именно поэтому возникают задержки и перебои с наличием определенных марок молочной продукции, которая производится, например, в западных областях Украины. Именно поэтому иногда мы не видим на прилавках некоторые виды молочной продукции.

Однако эта проблема не будет сохраняться постоянно – она будет решаться. И по мере решения проблем с логистикой будет происходить поставка.

Однако, когда возникает потребность в дополнительной логистике, возникают и дополнительные расходы.

И как это отразится на ценах на овощи, молочные продукты, крупы, мясо и т. д. осенью?

В нынешних условиях, помимо того, что в осенне-зимний период молочные продукты дорожают сами по себе, растут расходы на логистику. Из-за этого к стоимости мы добавляем еще около 5%. Поэтому в целом в молочном секторе следует ожидать роста цен на 10-15% на различную продукцию.

До 10% составит рост цен на мясо и мясные продукты.

А вот с овощами ситуация более позитивная. Сейчас – пик сезонности, из-за чего овощи даже дешевле, чем в июле. Такая ситуация сохранится до окончания сбора урожая, то есть точно до конца сентября, пока мы не перейдем на хранение в хранилищах. Хранение овощей в осенне-зимний период традиционно потребует дополнительной электроэнергии и затрат на нее. А все это очень дорого для бизнеса, поскольку он платит по коммерческим тарифам. Соответственно, это тоже будет подталкивать цены вверх.

Молочные продукты в Украине подорожают на 10-15%, предупредил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Кроме того, когда исчезает предложение овощей из открытого грунта, на рынке в основном реализуется продукция тепличных хозяйств. У тепличных хозяйств совсем другие затраты на выращивание овощей. Из-за этого овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%.

А продукция с открытого грунта, которая будет находиться на хранении, подорожает на 5-10%.

Цены на хлеб ежемесячно уже несколько лет подряд растут на 1,5-2%. Учитывая, что хлебозаводы, как правило, сами и развозят хлеб по сетям, поскольку это скоропортящийся продукт, который не хранится на складах, хлебобулочные изделия подорожают до конца года до 12%.

Крупы осенью подорожают примерно на 15%, но это не связано с тем, что у нас плохой урожай, например, гречки мало. Это будет связано с удорожанием логистики, сушки, упаковки и хранения – все это сегодня стоит дорого. Поэтому все это будет отражаться на ценообразовании.

Подчеркиваю: людям важно самим не создавать искусственный дефицит продукции. Потому что она завозится и распределяется на определенное количество людей, которые должны ее потреблять, а приходит человек и покупает вместо килограмма гречки 30 кг – выгребает всю. И потом эта крупа лежит у кого-то одного. При этом приходят другие, видят и фотографируют пустую полку, создается паника. Возникает вопрос – зачем тебе 30 кг? Возьми впрок на месяц, но на такой срок нужно 2-3 кг, а не 30. Возможно, я не ем столько гречки, а люди потребляют ее больше, но тем не менее.

Поэтому часто мы сами создаем проблемы, а потом паникуем из-за дефицита, вызванного недостаточным производством.

В Украине аграрная структура построена так, что большинство областей самообеспечены. Да, есть определенные виды продукции, которые у нас не производятся, мы завозим их на территорию страны, но это не такой уж и большой перечень. К тому же внутри страны достаточно заменителей.

Кстати, импортная продукция тоже будет дорожать, потому что к нам из-за проблем с экспортом не поступает валютная выручка в достаточной мере. Это приводит к ослаблению гривны. То есть валюта ослабнет, а именно за нее, как правило, закупается импортная продукция. Поэтому цены на импортные продукты подскочат.

Когда мы говорим о подорожании на 10-15 %, то обусловлено ли оно именно российскими ударами по складам и логистике, или здесь учтены и другие факторы, в частности расходы на электроэнергию?

Здесь учтены три фактора: сезонность, расходы на энергоносители и расходы на логистику.

Что может произойти с ценами на яйца и масло?

На цены на яйца будет влиять сезонный фактор. Летом цены существенно снизились, а с началом осени цена начала расти. В целом, осенью яйца подорожают на 10-15%. Зимой – посмотрим, так как сократится предложение от домашних хозяйств, а также вырастут расходы на электроэнергию и фасовку. К тому же – отсутствие помещений для хранения, поэтому яйца придется развозить непосредственно производителям. Все это, безусловно, будет влиять на ценообразование, и яйца подорожают.

Цены на растительное масло у нас очень зависят от внешних рынков, а цены на него в мире довольно высокие. Хотя в Украине наблюдается перепроизводство масла: мы производим около 4 млн тонн, а потребляем сами около 500 тысяч тонн. Но факторы, влияющие на ценообразование, тоже являются определяющими. И фасовка, и дистрибуция.

Впрочем, конкретные цифры я назвать не готов, потому что производство масла у нас – это отдельный бизнес, который ведется в достаточно монопольном режиме.

Вы упомянули о подорожании мяса и молочных продуктов на 10–25%. Когда именно мы это увидим – уже сейчас или в конце сезона?

Рост цен начался с сентября, но он не будет стремительным – сразу на 10-15%. Ведь такой резкий скачок цен станет ударом по платежеспособности населения и может оттолкнуть покупателя. Поэтому это будет постепенный рост в течение нескольких месяцев и до конца года.

Есть ли такие категории продуктов, которые, по вашему мнению, стоит запасать? Или в этом нет необходимости вообще?

Дефицита не будет, поэтому создавать панику и проблему не нужно.

Из-за российских атак на Украину ожидается не дефицит продуктов, а временные перебои с их доставкой, отметил Марчук / Фото: Главред

Министр аграрной политики говорил, что Россия уже на данный момент уничтожила до 90% современных складов для хранения продуктов. Если РФ продолжит в том же темпе уничтожать склады и логистику, то что будет происходить с ценами на продукты, не ограничится ли рост 10-15%?

Бизнес сейчас диверсифицируется, меняет склады, перестраивает логистику. Поэтому я бы не спешил говорить о надвигающемся апокалипсисе с продуктами из-за российских атак.

Да, есть сложности с логистикой и доставкой, из-за чего периодически на неделю-две может не хватить определенной продукции. Но речь идет не о дефиците продуктов, а о временных перебоях. Если у министра есть больше данных, тогда будем ждать информации от него.

В предыдущих интервью, еще когда Россия не наносила столь массированные удары по продовольственным складам, вы говорили, что в Украине есть проблема со складами для хранения, в частности овощей. Каких масштабов приобрела эта проблема в нынешних условиях?

Нужно различать склады для хранения овощей и другие склады. Овощи нельзя складывать просто где-нибудь, потому что их хранение требует определенного температурного режима, холодильного оборудования, а это дорогостоящие инвестиции, ведь системы хранения овощей могут стоить миллионы долларов. А системы хранения круп – это совсем другие технологии.

В нынешних условиях, конечно, проблема хранения овощей в Украине не только остается актуальной, но и усложняется.

Как в нынешних условиях производители продуктов выходят из ситуации, ведь на восстановление складов требуется время? Строятся ли более мелкие и разбросанные склады?

Я не думаю, что об этом нужно рассказывать.

Как вы оцениваете готовность наших производителей продуктов к блэкаутам и длительным отключениям света в этом году?

В 2022 году, когда начались первые отключения и блэкауты, бизнес начал активно закупать генерацию и инвестировать средства в альтернативные источники энергии и теплоснабжения. И сегодня уже точно нельзя сказать, что на крупных предприятиях отсутствует соответствующая диверсификация. Разве что кто-то не полностью устранил вероятные риски, ведь сделать это на 100% очень дорого. Одно небольшое предприятие за час потребляет более 150-200 киловатт, и для обеспечения таких потребностей необходимы и техника, и средства на ее содержание, и расходы на топливо.

Но, подчеркну, на пятый год полномасштабной войны мы не можем говорить, что предприятия не готовы. Ведь многие осознали этот вызов с первого года и начали активно инвестировать в это.

В этом году урожай хороший, но компенсировать за его счет военные риски будет сложно, отметил Марчук / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Насколько урожай этого года способен компенсировать связанные с войной риски? Достаточно ли Украина вырастила продовольствия для внутреннего потребителя?

В этом году урожай хороший, но компенсировать за его счёт военные риски будет сложно. Сейчас все аграрии работают в убыток. Цены внутри страны отсутствуют. Будет более 80 миллионов тонн сельскохозяйственного сырья – зерновых и масличных культур. Например, пшеницы – около 25 млн тонн, а в год нам самим нужно около 6 млн тонн. Экспорт не работает, цена просела. Поэтому все аграрии сегодня в очень большом минусе.

Из-за проблем с экспортом и перенасыщения внутреннего рынка возможно ли подешевение определенных видов продуктов питания? Ведь некоторые украинские эксперты говорят об этом.

От выращивания на поле до появления на прилавке магазина проходит очень длинная цепочка процессов. И стоимость сырья составляет всего 15-25 % цены, а остальное – это логистика, энергоносители, зарплаты, упаковка и т. д. Поэтому не стоит надеяться, что все станет чуть ли не бесплатным, это какая-то утопия.

Если мы потребляем 6 млн тонн пшеницы, как производители могут реализовать внутри страны 25 млн тонн? Мы будем есть один хлеб? Поэтому ситуацию следует оценивать реалистично: цены так или иначе будут расти.

К тому же наши люди, наслушавшись таких комментариев и видя цены, говорят, что это "аграрии зажрались и не снижают цены". Между тем в этом году аграрий потратил тысячу долларов на гектар, а получил прибыль в 400 долларов, то есть убыток на гектар при сегодняшних ценах составляет 600 долларов. Аграрий не продаёт продукт потребителю, он – первое звено цепочки.

Если мы посмотрим, кто получает наибольшую прибыль от продажи продуктов питания, то это посредник, ритейлер.

Россия пытается создать продовольственный "шатун" в Украине, подчеркнул Марчук / Фото: t.me/news_kremlin

Какова, по вашему мнению, цель России, когда она яростно уничтожает продовольственные склады? Чего она добивается – повторить нечто похожее на Голодомор, по крайней мере в Киеве и крупных городах?

Россия пытается создать продовольственный "шатун", чтобы максимально подорвать моральный дух украинцев, с тем чтобы общество оказывало давление на военных и политическое руководство и подталкивало к завершению войны. То, что Россия не смогла сделать на фронте, она пытается сделать через общественное давление, деморализуя людей нехваткой продуктов питания.

Россия разрушает экономику, понимая, что аграрный сектор приносил Украине серьезную прибыль. Поэтому удары по экспорту аграрной продукции будут болезненными. Если мы экспортировали ее на 22-24 миллиарда долларов ежегодно и ежемесячно вывозили 4,5 млн тонн продукции, то за август мы вывезли 1,4 млн тонн. Представьте себе, какие это потери, если мы экспортируем 30% от запланированного!

Впрочем, несмотря на все эти действия, России не удастся создать в Украине острый дефицит продуктов и голод. Будет появляться больше предложений от региональных производителей, а предложений всеукраинских производителей той же молочной продукции станет меньше.

На сегодняшний день нет предпосылок для того, чтобы в Украине возник голод. Но из-за ударов России по логистическим системам мы наблюдаем трудности с доставкой и своевременным удовлетворением возникающего спроса. Однако в течение определенного периода эта продукция будет появляться на прилавках магазинов и сможет полностью удовлетворить спрос населения. Мы не увидим стопроцентно привычного широкого ассортимента продукции, но все необходимое для обеспечения потребительской корзины украинца будет. Единственный минус – цены будут расти.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году – координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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