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Как быстро отмыть руки после грецких орехов: хитрость, о которой мало кто знает

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 00:02
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Зеленая оболочка ореха содержит пигмент, который быстро окрашивает кожу и ногти в темно-коричневый цвет.
Как быстро отмыть руки после грецких орехов: хитрость, о которой мало кто знает
Грязные руки после чистки грецких орехов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как защитить руки от пятен при очистке грецких орехов
  • Как избавиться от пятен после очистки орехов
  • Каких домашних средств лучше избегать

Осенний сезон сбора грецких орехов приносит небольшую проблему - темно-коричневые пятна на пальцах и ногтях. Те, кто хотя бы раз очищал молодые плоды от зеленой кожицы, знают, что обычное мыло, горячая вода или жесткие мочалки здесь бессильны.

Причина кроется в природном пигменте юглоне, который содержится в зеленой оболочке ореха. Это вещество используют даже для окрашивания тканей и древесины, поэтому оно легко проникает в верхний слой кожи и держится несколько дней, пишет Kupi.

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Главред расскажет, как уберечь руки при чистке грецких орехов.

Как защитить руки во время очистки

Самый простой способ избежать проблемы - работать в плотных резиновых перчатках. Если их нет, рекомендуем заранее смазать руки жирным кремом, вазелином или растительным маслом. Маслянистая пленка создает барьер, и пигмент значительно хуже закрепляется на коже.

Как избавиться от пятен после чистки орехов

Если пигмент уже успел оставить след, поможет кофейная гуща, смешанная с несколькими каплями оливкового масла. Такая смесь действует как мягкий скраб: отшелушивает окрашенные клетки и постепенно осветляет кожу.

Еще один способ - нанести на влажные руки аргановое масло или вазелин и тщательно втереть. Это не удалит цвет полностью, но сделает его менее заметным и поможет коже быстрее восстановиться.

Чего лучше избегать

Не стоит экспериментировать с концентрированным уксусом, лимонной кислотой или содой. Они пересушивают и могут повредить кожу, оставив раздражение или трещины.

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Об источнике: Kupi

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