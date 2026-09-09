Долго горят и дают много тепла: какие дрова считаются лучшими для отопления

Бук, ясень, дуб и граб дают больше всего тепла на единицу объёма, но даже они уступают, если древесина не высушена

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Какие дрова лучше всего подходят для отопления / Коллаж: Главред, фото: freepik

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Какие породы дров дают больше всего тепла на куб. м

Почему сырая береза хуже сухой сосны

Как хранить дрова, чтобы они досыхали

Разница в теплоте сгорания между породами дров в пересчете на кубометр достигает почти 600 кВт-ч - бук и ясень дают около 2016 кВт-ч/куб. м, тогда как ель - всего 1419 кВт·ч/куб. м. Промежуточные позиции занимают дуб с показателем 1974 кВт·ч/куб. м, береза - 1890 и сосна - 1548 кВт·ч/куб. м, все расчеты приведены для влажности древесины 15%, сообщает ТСН

Данные обнародовало Западное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. Показательно, что на килограмм веса породы отличаются между собой незначительно - вся разница возникает именно тогда, когда топливо измеряют по объему.

Причина в плотности. Лиственные породы весят больше, поэтому в одном и том же кубометре помещается больше древесной массы, которую можно сжечь. Хвойных дров для получения аналогичного количества тепла придется загрузить в печь больше, и места в дровяном сарае они займут больше.

Какие дрова дольше всего сохраняют жар

Для постоянного отопления дома лесоводы советуют остановиться на грабе, дубе, буке или ясене. Граб - одна из основных пород, составляющих украинские леса, и его твёрдая плотная древесина ценится именно за медленное горение.

Дуб даёт много тепла при одинаковом объёме и хорошо разгорается, однако здесь есть существенное предостережение: свежезаготовленная плотная древесина содержит слишком много влаги. Покупать его непосредственно перед сезоном имеет смысл только при условии, что поленья уже сухие.

Акация также подходит в качестве основного топлива для печи или твердотопливного котла - она долго горит и хорошо держит жар. Береза по теплотворности на кубометр уступает лидерам, но разрыв не настолько велик, чтобы отказываться от неё как от топлива: если она доступнее по цене, порода здесь не является аргументом против.

Сосна и ель, в свою очередь, сгорают быстрее, поэтому их удобнее использовать для растопки или в сочетании с более плотными дровами.

Сухость важнее породы

Даже самая плотная древесина не даст ожидаемого результата, если в поленнице осталась вода. Часть энергии в таком случае уходит на её испарение, а не на обогрев помещения.

После покупки дрова нужно хранить в сухом проветриваемом месте, защищенном от осадков, чтобы они не впитывали влагу и могли досыхать. Поэтому при выборе топлива следует обращать внимание на два параметра одновременно - сухая береза окажется лучшим выбором для отопления, чем сырой дуб.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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