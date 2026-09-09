США готовят план: Рубио назвал сроки возобновления переговоров Украины и РФ

Главное:
- Рубио увидел шанс на возобновление переговоров
- США готовы и дальше быть посредником
- Дорожная карта возможна через несколько недель
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о появлении возможности возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией - после того, как американские представители провели встречи в Киеве и Москве. Об этом он сказал в общении с журналистами.
Свою оценку глава Госдепа построил на контрасте между предыдущими месяцами глухого противостояния и событиями последних дней.
"Это очень сложный конфликт, который длится уже долгое время. Мы не видели особого прогресса ни с одной из сторон в их готовности идти на уступки, и до этого момента обе стороны придерживались очень четких "красных линий". Но в эти выходные состоялись содержательные переговоры - как в Киеве, так и в Москве, и, надеюсь, благодаря этому мы сможем проложить путь вперед, чтобы возобновить переговоры, в которых США всегда были готовы играть роль посредника", - сказал Рубио.
Временные рамки Рубио обозначил осторожно
От крайних оценок госсекретарь отказался: он не называл себя ни чрезмерным оптимистом, ни пессимистом относительно дальнейшего движения.
"По моему мнению, в течение ближайших нескольких недель есть возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, который будет приемлемым для обеих сторон, ведь именно это и нужно, чтобы положить конец конфликту – обе стороны должны согласиться на это", - добавил госсекретарь США.
Что прозвучало на самих встречах
По словам Рубио, во время контактов в двух столицах были озвучены конкретные предложения, к которым - впервые за время противостояния - обе стороны отнеслись без явного отторжения. При этом он подчеркивает, что объем дальнейшей работы остается очень большим.
Мирные переговоры - новости по теме
Как писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине.
После Москвы переговорщики Трампа отправились в Киев.
8 сентября Зеленский рассказал о новых предложениях в "пакете мира", которые привез Джаред Кушнер. Президент назвал их "очень неплохими", но отметил, что пока неизвестно, удастся ли их реализовать и достичь результата. Содержание предложений Зеленский раскрывать отказался, объяснив, что Киев и Вашингтон договорились сначала их проработать, а уже после этого представить обществу.
Зеленский также заявил, что трёхсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в Объединённых Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или других странах - у Киева уже есть приглашения от нескольких государств и собственный опыт проведения таких переговоров.
Тем временем президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели новый телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине, посреднические усилия США и дальнейшие шаги в гуманитарных вопросах. В Кремле заявили, что переговоры длились час, однако о конкретных договоренностях по прекращению боевых действий не сообщили.
По данным Bloomberg, Путин не пошел на уступки в переговорах по мирной инициативе Дональда Трампа и, по данным западных чиновников, готовится усилить давление на Украину в течение зимы. В США и Европе всё больше склоняются к мнению, что война продлится и в следующем году, а быстрого прорыва на дипломатическом фронте не будет.
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