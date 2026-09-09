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США готовят план: Рубио назвал сроки возобновления переговоров Украины и РФ

Анна Ярославская
9 сентября 2026, 09:20
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Госсекретарь США связывает новое окно возможностей с результатами встреч американских представителей в Киеве и Москве.
США готовят план: Рубио назвал сроки возобновления переговоров Украины и РФ
США видят шанс на возобновление диалога, сказал Рубио / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

  • Рубио увидел шанс на возобновление переговоров
  • США готовы и дальше быть посредником
  • Дорожная карта возможна через несколько недель

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о появлении возможности возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией - после того, как американские представители провели встречи в Киеве и Москве. Об этом он сказал в общении с журналистами.

Свою оценку глава Госдепа построил на контрасте между предыдущими месяцами глухого противостояния и событиями последних дней.

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"Это очень сложный конфликт, который длится уже долгое время. Мы не видели особого прогресса ни с одной из сторон в их готовности идти на уступки, и до этого момента обе стороны придерживались очень четких "красных линий". Но в эти выходные состоялись содержательные переговоры - как в Киеве, так и в Москве, и, надеюсь, благодаря этому мы сможем проложить путь вперед, чтобы возобновить переговоры, в которых США всегда были готовы играть роль посредника", - сказал Рубио.

Временные рамки Рубио обозначил осторожно

От крайних оценок госсекретарь отказался: он не называл себя ни чрезмерным оптимистом, ни пессимистом относительно дальнейшего движения.

"По моему мнению, в течение ближайших нескольких недель есть возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, который будет приемлемым для обеих сторон, ведь именно это и нужно, чтобы положить конец конфликту – обе стороны должны согласиться на это", - добавил госсекретарь США.

Что прозвучало на самих встречах

По словам Рубио, во время контактов в двух столицах были озвучены конкретные предложения, к которым - впервые за время противостояния - обе стороны отнеслись без явного отторжения. При этом он подчеркивает, что объем дальнейшей работы остается очень большим.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине.

После Москвы переговорщики Трампа отправились в Киев.

8 сентября Зеленский рассказал о новых предложениях в "пакете мира", которые привез Джаред Кушнер. Президент назвал их "очень неплохими", но отметил, что пока неизвестно, удастся ли их реализовать и достичь результата. Содержание предложений Зеленский раскрывать отказался, объяснив, что Киев и Вашингтон договорились сначала их проработать, а уже после этого представить обществу.

Зеленский также заявил, что трёхсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в Объединённых Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или других странах - у Киева уже есть приглашения от нескольких государств и собственный опыт проведения таких переговоров.

Тем временем президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели новый телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине, посреднические усилия США и дальнейшие шаги в гуманитарных вопросах. В Кремле заявили, что переговоры длились час, однако о конкретных договоренностях по прекращению боевых действий не сообщили.

По данным Bloomberg, Путин не пошел на уступки в переговорах по мирной инициативе Дональда Трампа и, по данным западных чиновников, готовится усилить давление на Украину в течение зимы. В США и Европе всё больше склоняются к мнению, что война продлится и в следующем году, а быстрого прорыва на дипломатическом фронте не будет.

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