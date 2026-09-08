Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Алена Кюпели
8 сентября 2026, 15:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Настя Каменских рассказала, зачем пара сделала такое заявление.
Каменских рассказала о разводе
Каменских рассказала о разводе / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • В чем журналистка уличила дуэт
  • Что сказали Настя и Потап

Популярная украинская певица Анастасия Каменских и ее муж-продюсер Потап рассказали, почему несколько месяцев назад сообщили о своем расставании как пары.

Об этом они рассказали в интервью Катерине Гордеевой.

видео дня

На вопрос о том, в каком статусе сейчас пребывает пара, Каменских ответила, что они муж и жена. "Мы не говорили никогда, что мы развелись", - говорит Каменских.

Гордеева тогда вспомнила пост Каменских и Потапа в Instagram, где они сделали заявление: "Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. Как ты ни крути, но мы не пара".

По словам Гордеевой, такими словами публичные люди обычно сообщают о своем расставании.

Каменских о разводе
Каменских о разводе / Скриншот

"Это было продумано", - говорит Каменских. "Это было сделано для того, чтобы усилить эффект возврата дуэта", - добавляет певица.

Гордеева также спросила, как они относятся к такой "манипуляции самым дорогим, что есть у человека - личной жизнью".

"Я бы не сказала, что это была какая-то супер манипуляция. Итак манипулируют нашими именами и всем", - добавила артистка.

По словам Потапа, правда никому не нужна, так как она "неинтересная и скучная".

Потап и Настя Каменских - история любви

Встреча пары состоялась в 2006 году, когда Потап искал вокалистку для своего нового проекта. Поначалу артисты испытывали друг к другу неприязнь и постоянно конфликтовали за кулисами. Со временем их рабочее сотрудничество переросло в роман, который звезды долгое время скрывали. В 2014 году Потап официально развелся с супругой Ириной Горовой, а официальное подтверждение отношений с Настей произошло только в день их свадьбы - 23 мая 2019 года.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что актриса Ирина Гатун откровенно призналась, почему решила изменить форму подбородка. Юмористка поделилась, что особенность внешности мешала ей долгие годы, поэтому она решилась на процедуру, чтобы избавиться от комплексoв и чувствовать себя гармонично.

Ранее также украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками видео своего уютного уик-энда.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Настя Каменских Потап новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

15:55Экономика
Зеленский раскрыл условия компромисса с Россией: что привезли Уиткофф и Кушнер в Киев

Зеленский раскрыл условия компромисса с Россией: что привезли Уиткофф и Кушнер в Киев

15:52Аналитика
"Всё зависит от Киева": Песков заявил о "готовности" России к миру с Украиной

"Всё зависит от Киева": Песков заявил о "готовности" России к миру с Украиной

14:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

Последние новости

16:15

Астры будут усыпаны пышными цветами: чем подкормить их в сентябре

16:12

Мастер назвала самый модный маникюр осени 2026: какие цвета и дизайны в трендеВидео

16:07

Смертный приговор: Памела Андерсон рассказала о своем неизлечимом диагнозе

15:55

Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

15:52

Зеленский раскрыл условия компромисса с Россией: что привезли Уиткофф и Кушнер в КиевФото

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
15:31

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

15:17

Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожаяВидео

15:15

"Очень устал": Потап сделал заявление о побеге из Украины

15:09

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Реклама
14:54

Кто такой "перекинчик" и что значит "встать на прю": значение знают не все

14:30

"Всё зависит от Киева": Песков заявил о "готовности" России к миру с Украиной

14:00

АЗС повысят цены на бензин и дизель: когда стоимость топлива взлетит вверх

13:46

РФ пыталась сорвать визит Уиткоффа и Кушнера: Зеленский раскрыл подробности

13:45

"Могу получить от нее": сын Пономарева высказался о молодой мачехе

13:23

Прямо во время эфира: РФ атаковала офис телеканала в Киеве, есть пострадавшиеФото

13:04

Отнюдь не "карп": как правильно назвать популярную рыбу на украинском языке

12:45

"Первое ощущение - испуг": Дорофеева после кровоизлияния сообщила об изменениях

12:44

РФ атакует Киев реактивными дронами: в столице гремят взрывы, что известно

12:40

Где может пройти трёхсторонняя встреча с РФ и США: Зеленский назвал страны

12:17

Зеленский заявил об "очень неплохих" мирных идеях и анонсировал встречу с Трампом

Реклама
12:02

Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 9 сентября: Свиньям - момент истины, Кроликам - порядок

11:49

"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признаниемВидео

11:43

Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

09:12

РФ атаковала "7-й километр" под Одессой: разрушены павильоны, есть раненыйФото

09:05

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

08:21

РФ готовит новую скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

08:10

Почему экономика Украины стремительно падает: Денисенко предупредил о важной деталимнение

Реклама
08:04

В Саратове - взрывы и пожар: дроны атаковали завод "Роснефти"

07:41

Ночной обстрел Киевщины: БпЛА и ракеты повредили заводы и склады, есть раненыйФото

06:50

Баллистический удар РФ по Киеву: есть жертвы, раненые и разрушения в пяти районахФото

05:55

Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"Видео

05:37

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажиВидео

04:41

Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

04:30

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

03:12

О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

02:26

Жизнь кардинально изменится: четыре знака китайского зодиака скоро сорвут куш

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять