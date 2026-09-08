Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Настя Каменских рассказала, зачем пара сделала такое заявление.

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Каменских рассказала о разводе / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

В чем журналистка уличила дуэт

Что сказали Настя и Потап

Популярная украинская певица Анастасия Каменских и ее муж-продюсер Потап рассказали, почему несколько месяцев назад сообщили о своем расставании как пары.

Об этом они рассказали в интервью Катерине Гордеевой.

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На вопрос о том, в каком статусе сейчас пребывает пара, Каменских ответила, что они муж и жена. "Мы не говорили никогда, что мы развелись", - говорит Каменских.

Гордеева тогда вспомнила пост Каменских и Потапа в Instagram, где они сделали заявление: "Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. Как ты ни крути, но мы не пара".

По словам Гордеевой, такими словами публичные люди обычно сообщают о своем расставании.

Каменских о разводе / Скриншот

"Это было продумано", - говорит Каменских. "Это было сделано для того, чтобы усилить эффект возврата дуэта", - добавляет певица.

Гордеева также спросила, как они относятся к такой "манипуляции самым дорогим, что есть у человека - личной жизнью".

"Я бы не сказала, что это была какая-то супер манипуляция. Итак манипулируют нашими именами и всем", - добавила артистка.

По словам Потапа, правда никому не нужна, так как она "неинтересная и скучная".

Потап и Настя Каменских - история любви

Встреча пары состоялась в 2006 году, когда Потап искал вокалистку для своего нового проекта. Поначалу артисты испытывали друг к другу неприязнь и постоянно конфликтовали за кулисами. Со временем их рабочее сотрудничество переросло в роман, который звезды долгое время скрывали. В 2014 году Потап официально развелся с супругой Ириной Горовой, а официальное подтверждение отношений с Настей произошло только в день их свадьбы - 23 мая 2019 года.

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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