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На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

Мария Николишин
8 сентября 2026, 09:05обновлено 8 сентября, 09:46
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Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на метеозависимых людей.
На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться
Прогноз магнитных бурь на три дня / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какими будут магнитные бури 8 и 9 сентября
  • Когда закончится магнитная буря

Во вторник, 8 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается, но уже 9 сентября Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня, которая может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

В настоящее время К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 4,8 баллов и соответствует желтому уровню.

видео дня

Ожидается, что в среду магнитная буря усилится, а солнечная активность составит 5 баллов, что соответствует красному уровню.

Однако уже 10 сентября магнитная буря закончится. В этот день К-индекс составит 3 балла, что соответствует зеленому уровню.

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться
Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Стоит добавить, что по данным meteoprog, 8 августа магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В и две вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

"Во вторник геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительной геомагнитной бури. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", - говорится в сообщении.

Кроме того, вероятность сильной геомагнитной бури составляет 5%, вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%. Также сейчас на Солнце обнаружено 13 солнечных пятен.

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Влияние магнитных бурь на людей

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:

  • головную боль;
  • головокружение;
  • понижение или повышение артериального давления;
  • ухудшение настроения;
  • тревожность;
  • депрессию;
  • нарушение сна;
  • общую слабость и усталость.

Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.

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Об источнике: Meteoagent

Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

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