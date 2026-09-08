На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

Вы узнаете:
- Какими будут магнитные бури 8 и 9 сентября
- Когда закончится магнитная буря
Во вторник, 8 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается, но уже 9 сентября Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня, которая может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.
В настоящее время К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 4,8 баллов и соответствует желтому уровню.
Ожидается, что в среду магнитная буря усилится, а солнечная активность составит 5 баллов, что соответствует красному уровню.
Однако уже 10 сентября магнитная буря закончится. В этот день К-индекс составит 3 балла, что соответствует зеленому уровню.
Стоит добавить, что по данным meteoprog, 8 августа магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.
Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В и две вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).
"Во вторник геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительной геомагнитной бури. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", - говорится в сообщении.
Кроме того, вероятность сильной геомагнитной бури составляет 5%, вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%. Также сейчас на Солнце обнаружено 13 солнечных пятен.
Влияние магнитных бурь на людей
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:
- головную боль;
- головокружение;
- понижение или повышение артериального давления;
- ухудшение настроения;
- тревожность;
- депрессию;
- нарушение сна;
- общую слабость и усталость.
Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.
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Об источнике: Meteoagent
Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.
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