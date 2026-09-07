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Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома

Мария Николишин
7 сентября 2026, 11:34
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Женщина показала, как вернуть лезвию рабочее состояние с помощью подручных средств из кухни.
Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома
Как заточить ножи в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как проверить, действительно ли нож затупился
  • Какую наждачную бумагу выбрать для домашней заточки

Даже самые острые новые ножи со временем тупеют и начинают плохо выполнять свою функцию. Если ручной точилки или точильного камня дома нет, можно воспользоваться другим способом заточки.

Главред решил разобраться, как легко и быстро заточить ножи дома.

видео дня

Чем можно заточить ножи

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube рассказала, что тупой кухонный нож не обязательно выбрасывать или нести к мастеру - вернуть ему рабочую остроту можно дома с помощью обычной пищевой соды, фольги или наждачной бумаги.

По ее словам, прежде чем приступать к заточке, стоит проверить, насколько именно затупилось лезвие. Для этого достаточно обычного белого листа бумаги формата А4.

"Острый нож должен прорезать бумагу вплоть до самого кончика. Этот нож хорошо режет, но я покажу вам способ, с помощью которого можно заточить нож до бритвенной остроты", - отметила автор канала.

Как заточить нож содой и фольгой

Самый простой и древний способ исправить режущую кромку - провести лезвием по другому ножу. Так делали еще бабушки, когда нож во время приготовления пищи вдруг переставал резать.

"Несколько раз с каждой стороны проведите им по другому ножу, и ваш нож снова готов к работе. Но обращаю внимание, что это не полноценная заточка, а исправление режущей кромки", - пояснила эксперт.

Второй домашний вариант требует лишь фольги, масла и соды. Скомканную и разглаженную фольгу закрепляют на плоской поверхности, смазывают маслом, посыпают содой и проводят по ней лезвием под углом 15–20 градусов с обеих сторон. Впрочем, результат такого метода ограничен самой природой материала.

"Поскольку алюминий мягче стали, он не сформирует новую режущую кромку. Максимум, что можно получить, - это небольшое улучшение ощущения резания. Это больше похоже на правку, серьезно затупившийся нож так не заточить", - предупреждает автор канала.

Как заточить нож наждачной бумагой

Наиболее эффективным способом является заточка водостойкой наждачной бумагой различной зернистости. Ее закрепляют на твердой ровной поверхности и увлажняют во время работы, чтобы уменьшить количество металлической пыли.

"Для обычной заточки нужно начать с зернистости 400–600, а затем перейти на 800 и 1000. При желании можно перейти на наждачную бумагу более мелкой зернистости для финишной обработки. Тогда вы точно добьетесь такой остроты, как у бритвы", - советует эксперт.

Как заточить нож в домашних условиях - видео:

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Об источнике: Советы для дома

Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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