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"Не могла смотреть": звезда "Квартала" изменила лицо и объяснила причину

Кристина Трохимчук
7 сентября 2026, 11:04
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Юмористка прожила с особенностью своей внешности 38 лет.
Как изменилась Ирина Гатун
Как изменилась Ирина Гатун / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что побудило Ирину Гатун решиться на изменения во внешности
  • Как именно артистка скорректировала форму подбородка

Украинская актриса Ирина Гатун откровенно рассказала, почему решила подкорректировать форму своего подбородка и как решилась на этот шаг. По словам юмористки в интервью 1+1, эта особенность внешности беспокоила ее на протяжении многих лет.

Актриса рассказала, что проблема с подбородком преследовала ее долгое время и мешала воспринимать собственную внешность такой, какой ей хотелось.

видео дня

"Потому что задолбало. Я прожила с ней 38 лет, и все это время меня она страшно раздражала", - поделилась артистка.

Ирина Гатун - Вечерний Квартал
Ирина Гатун - Вечерний Квартал / фото: instagram.com, Ирина Гатун

Ирина призналась, что подбородок не исчезал даже при активных занятиях спортом, плавании или похудении. Специалисты объяснили звезде, что речь идет об индивидуальной физиологической особенности строения лица, которая встречается даже у очень худых людей. Доверившись рекомендациям знакомых врачей, Гатун обратилась к киевскому специалисту.

"Бывало, что я даже не могла смотреть некоторые свои видео. Понятно, что хейтеры могут говорить что угодно, но это мое тело и мое дело", - высказалась артистка.

Что изменила в себе Ирина Гатун
Что изменила в себе Ирина Гатун / фото: instagram.com, Ирина Гатун

Вопреки домыслам, к хирургическому вмешательству актриса не прибегала. Коррекция прошла в кабинете косметолога с помощью специальных липолитических инъекций, которые помогли избавиться от жировых отложений. Сама процедура заняла около 40 минут, и полученным результатом звезда осталась полностью довольна.

Впрочем, на достигнутом эффекте Ирина Гатун останавливаться не намерена. Уже зимой артистка планирует повторить курс инъекций, чтобы убрать лишний жир из другой зоны подбородка.

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Про шоу: Вечерний Квартал

Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.

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