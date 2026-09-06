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Не масло и не молоко: что добавить в картофельное пюре для идеальной консистенции

Инна Ковенько
6 сентября 2026, 12:20
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Картофельное пюре можно приготовить нежным и кремообразным без молока и масла.
Не масло и не молоко: что добавить в картофельное пюре для идеальной консистенции
Картофельное пюре без масла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как приготовить вкусное картофельное пюре
  • Что добавить в картофель вместо масла и молока

Картофельное пюре - блюдо, которое готовят в каждом доме, но даже у него есть свои секреты. Привычная комбинация молока и сливочного масла - не единственный способ сделать пюре нежным и кремовым.

Главред расскажет, какой ингредиент добавить в картофель, чтобы придать блюду особую текстуру и насыщенный вкус.

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Как приготовить картофельное пюре

Чтобы получить правильную консистенцию, картофель нужно тщательно помыть, очистить и нарезать кусочками одинакового размера. Это обеспечит равномерное приготовление. Варить рекомендуем в подсоленной воде до мягкости, проверяя готовность ножом или вилкой - они должны входить без сопротивления.

После варки воду необходимо полностью слить. Остатки жидкости сделают пюре водянистым, поэтому картофель стоит оставить в горячей кастрюле на несколько минут, чтобы излишняя влага испарилась.

Разминать картофель нужно сразу, пока он еще горячий. Лучше всего использовать толкушку. Важно не перемешивать слишком долго, ведь из-за чрезмерной обработки пюре может стать липким.

Что добавить к картофелю вместо масла и молока

Вместо молока и масла профессиональные повара рекомендуют добавлять жирные сливки, пишет Los Andes. Их следует подогреть, но не доводить до кипения - тёплые сливки лучше сочетаются с горячим картофелем и не охлаждают его. Добавляйте их постепенно, каждый раз перемешивая пюре. Это позволит контролировать густоту и получить именно ту консистенцию, которая вам нравится.

В конце добавьте соль и немного свеженатертого мускатного ореха. Специю следует добавлять осторожно, ведь она обладает насыщенным ароматом и легко может перебить вкус.

В результате вы получите нежное, однородное картофельное пюре с ярко выраженным сливочным вкусом.

Смотрите видео о том, как вкусно приготовить молодой картофель:

@olena.foodblog Любимый молодой картофель? с зеленью и хрустящим пармезаном? Для приготовления отвариваю его примерно 15 минут, затем обжариваю на сливочном масле до румяной корочки. Добавляю сушеный чеснок, паприку, зелень и обязательно натертый сыр (пармезан или аналогичный) и немного поджариваю вместе, чтобы он стал хрустящим. Приятного аппетита?? #рецепты#вкусныерецепты#картофель#ужин#обед♬ оригинальный звук - FIЇNKA

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Об источнике: Los Andes

"Los Andes" - аргентинское региональное издание, основанное в 1883 году в Мендосе, которое сегодня имеет одну из крупнейших аудиторий в стране. Онлайн-платформа losandes.com.ar публикует новости о политике, экономике, спорте, культуре и жизни региона Куйо

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