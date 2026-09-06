Не только из-за отсутствия войн: за что Ярослава называли Мудрым

Ярослав Мудрый оставил после себя важные достижения, которые повлияли на развитие Киевской Руси. Он развивал образование, культуру и книгопечатание.

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Почему Ярослава Владимировича назвали Мудрым / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему Ярослава Владимировича назвали Мудрым

Какие реформы и достижения князя изменили Киевскую Русь

Как Ярослав укрепил международные связи государства

Киевский князь Ярослав Владимирович навсегда вошел в историю с почетным прозвищем Мудрый. Однако далеко не каждый сегодня сможет назвать конкретные причины, почему правитель получил именно такой титул. Его заслуги связаны не только с военными походами, но и с развитием образования, права, культуры, архитектуры и международных связей. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Обозреватель", существует пять важных направлений деятельности Ярослава Мудрого, которые помогают понять, почему князя назвали Мудрым.

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Образование, книжное дело и библиотека

Ярослав Мудрый уделял значительное внимание развитию образования и книжного дела. Еще во время своего правления в Новгороде он поддерживал создание школы для детей местной знати и духовенства.

После утверждения в Киеве князь продолжил политику развития образования. При Софийском соборе был создан центр книжности, который традиционно связывают с первой известной библиотекой Киевской Руси. При Ярославе активно переписывали и переводили книги, развивали летописание и распространяли христианскую книжную культуру.

Именно в этот период Киев превращался в важный культурный центр государства. Одним из самых известных произведений того времени стало "Слово о законе и благодати" митрополита Илариона.

Видео о том, как Ярослав Мудрый сделал Украину центром Европы, можно посмотреть здесь:

Развитие "Русской правды"

С правлением Ярослава традиционно связывают древнейшую часть "Русской правды" - сборника норм древнерусского права. Она регулировала различные правовые вопросы и определяла наказания за убийства, телесные повреждения, кражи и другие правонарушения.

Одним из важных положений стало ограничение кровной мести и постепенная замена её материальными компенсациями. В то же время "Русская правда" не была создана одним князем за один раз - сборник формировался и дополнялся в течение длительного времени.

Развитие Киева

При правлении Ярослава Киев пережил масштабное строительство. Территорию города расширяли, возводили укрепления, храмы и другие важные объекты.

Одним из символов того периода стали Золотые ворота. Также при Ярославе было завершено строительство Софийского собора - одного из выдающихся памятников архитектуры Киевской Руси.

Вокруг нового центра Киева появлялись монастыри и храмы, а сам город постепенно превращался в важный политический, религиозный и культурный центр Восточной Европы.

Попытка укрепить самостоятельность церковного управления

В 1051 году Ярослав поддержал избрание киевским митрополитом Илариона, который был русином. Это решение имело важное политическое и церковное значение, поскольку продемонстрировало стремление киевской власти усилить собственное влияние в церковных делах.

Иларион стал первым известным митрополитом Киевской Руси местного происхождения. Его назначение считается важным эпизодом в истории развития церковной самостоятельности Киева.

Династические браки и международные связи

Ярослав Мудрый активно использовал дипломатию и династические браки для укрепления международного положения государства. Его семья была связана с правящими династиями многих европейских стран.

Дочь Ярослава Анна стала женой французского короля Генриха I. Елизавета вышла замуж за норвежского короля Харальда III Сурового, а Анастасия - за венгерского короля Андрея I.

Сам Ярослав был женат на шведской принцессе Ингигерде. Благодаря многочисленным родственным связям Киевская Русь поддерживала тесные дипломатические контакты с европейскими государствами.

Именно активная международная политика и браки его детей и внуков стали причиной появления популярного образа Ярослава как "тестя Европы". Однако это современное образное определение, а не официальный исторический титул.

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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