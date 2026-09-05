Виноград не портится месяц: простой трюк для хранения ягод с содой и уксусом

Садовый блогер Трейси Бесемер рассказала, как хранить ягоды упругими и сочными без специальных дорогих средств.

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Хранение винограда: назван метод, продлевающий свежесть на месяц / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Как выбрать виноград без гнили в магазине

Секрет с содой и уксусом для мытья

Почему бумажные полотенца спасают ягоды

Виноград, который обычно портится уже через несколько дней после покупки, можно хранить в холодильнике целый месяц - упругим, сочным и без единого признака плесени. Для этого не нужны дорогие средства для мытья овощей или специальные приспособления - достаточно простой комбинации пищевой соды, белого уксуса и бумажных полотенец. Об этом в колонке для портала Rural Sprout рассказала главный редактор и ведущий автор издания Трейси Бесемер.

По ее словам, рост цен на продукты заставил пересмотреть отношение к пищевым отходам, и виноград стал самой большой проблемой: семья физически не успевала съедать ягоды до того, как они начинали портиться.

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"Я не могла оправдать трату 7–10 долларов на еду, точно зная, что половину придется выбросить в мусорку", - призналась Бесемер.

Несмотря на это, отказываться от винограда она не собиралась - младший сын обожает брать ягоды в школу на перекус. К тому же это один из немногих фруктов, который не нужно чистить или нарезать и который не темнеет к обеду, поэтому идеально подходит для ланч-бокса.

Долгое время никакие попытки продлить свежесть винограда не срабатывали, пока случайность не привела к методу, который изменил всё.

"Виноград умудрился пролежать в холодильнике целый месяц - упругий, сочный и свежий, пока мы не доели последнюю веточку. Мы готовились увидеть плесневую массу, но под крышкой оказался абсолютно съедобный и вкусный виноград", - рассказала Бесемер.

Три критерия выбора винограда в магазине

Результат, по словам Бесемер, в значительной степени зависит от того, какой виноград принесли домой - увядшие ягоды уже не спасти никаким методом. Ощупывать каждую гроздь у нее нет времени, поэтому она ориентируется всего на несколько признаков.

"Главный показатель - гребень: ищите виноград с зелеными, свежими веточками, ведь коричневые и высохшие означают, что плод уже отжил свое. Также я осматриваю пакет на наличие темных мягких пятен и проверяю дно на липкий сок - если он уже стекает, пакет лучше отложить", - пояснила Бесемер.

В идеале, нужны зеленые гребешки, упругие ягоды и минимум повреждений.

Секрет мытья: сода и уксус вместо дорогих средств

Дома виноград следует осмотреть, удалить треснувшие и мягкие ягоды, а крупные грозди нарезать на небольшие порционные веточки - так их удобнее мыть и доставать из холодильника. Порционные веточки перекладывают в дуршлаг и промывают теплой водой, чтобы смыть сок от помятых при транспортировке ягод.

Далее виноград заливают холодной водой в миске, добавляют столовую ложку пищевой соды и оставляют на три минуты, после чего добавляют две столовые ложки белого уксуса.

"Сода отлично смывает остатки пестицидов, а уксус расщепляет природные дрожжи на кожице, из-за которых виноград быстро ферментируется и начинает киснуть. Без них ягоды становятся даже вкуснее и слаще", - подчеркивает Бесемер.

После этого ягоды еще раз промывают проточной холодной водой, выкладывают на кухонное полотенце и дают подсохнуть от 30 минут до часа. Для хранения подойдет герметичный контейнер, дно которого выстилают бумажным полотенцем: виноград выкладывают плотно, но без утрамбовки, накрывают еще одним полотенцем с завернутыми внутрь краями и ставят на нижнюю полку холодильника, ближе к краю, а не к задней стенке.

Полотенца, по словам автора, стоит менять раз в неделю или сразу, как они станут влажными - именно бумага впитывает лишний конденсат и не дает ягодам гнить.

"Я лучше потрачу лишние 10 минут на мытье и подготовку, чем через десять дней выброшу испорченные продукты в мусорку", - резюмировала Бесемер.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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