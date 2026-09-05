РФ впервые за долгое время о ударила по аэропортам: Зеленский раскрыл детали

Украина уже на следующей неделе скорректирует свою операцию в отношении российского воздушного пространства.

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Атака на Украину 5 сентября - последствия / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из заявления Зеленского:

Атака на аэропорты - реакция РФ на подготовку визита США

На следующей неделе Киев скорректирует операцию в небе России

Угроз для дипломатии с украинской стороны не будет

В ночь на 5 сентября российская оккупационная армия ударила по гражданскому предприятию в Каменском на Днепропетровщине: четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения. Также оккупанты впервые за длительное время выбрали целями аэродромы в Киеве и Борисполе. Об этом сообщил президент Украиы Владимир Зеленский.

Кроме промышленного объекта на Днепропетровщине, под ударами оказалась жилая застройка в Херсоне, Борисполе и на Харьковщине. В Сумах и Николаеве дроны попали в торговые центры.

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"Также ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам – в Киеве и Борисполе. Именно целенаправленно, впервые за долгое время", - подчеркнул президент.

Почему целями стали взлетные полосы

Накануне стороны прорабатывали техническую возможность прилета делегации из США непосредственно в столичный регион, а не наземным путем через Польшу. Президент видит прямую связь между этими переговорами и выбором целей минувшей ночью.

"Очевидно, что такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь". Российско-иранские "шахеды" в ответ на американскую дипломатию", - заявил Зеленский.

Ответ будет в российском небе

По словам президента, реакция Киева коснется воздушного пространства страны-агрессора, где уже фиксировали массовые задержки рейсов и закрытие гражданских хабов.

"Мы зафиксировали этот российский шаг и на следующей неделе соответственно скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе", - отметил президент.

При этом с украинской стороны никаких рисков для переговорного процесса не возникнет, подчеркнул Зеленский. Он отдельно поблагодарил всех, кто помогает государству и украинцам.

"Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает", - отметил он.

Кремль сорвал перемирие - что известно

Как писал Главред, 5 сентября, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Москву.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посланцы Трампа приедут в Киев в воскресенье, 6 сентября.

По словам президента, как и во время прошлых визитов американской стороны, Украина обеспечит "нормальное функционирование российского воздушного пространства", чтобы обеспечить безопасность чиновникам США - а Россия должна зеркально удержаться от ударов.

Вечером 4 сентября издание РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе президента писало о том, что Украина ожидает ответа России о возможном прекращении огня в воздухе во время дипломатических встреч.

Собеседники РБК-Украина в Силах обороны, в том числе и на линии боевого столкновения, рассказали, что им пришли боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября.

Утром 5 сентября стало очевидно, что страна-агрессор Россия фактически отвергла предложение Украины о перемирии, ответив на мирную инициативу новой массированной волной атак. В Министерстве обороны РФ официально подтвердили нанесение серии ударов по украинским регионам, продемонстрировав отсутствие намерений прекращать боевые действия.

Атака РФ на Украину 5 сентября - новости

Как писал Главред, ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском на Днепропетровщине.

В результате атаки на Каменское погибли четыре человека, еще пять человек получили ранения.

Трое пострадавших в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров города Николавева. В результате попаданий повреждены торговые залы и возникли пожары. Два человека пострадали: 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

В ночь на 5 сентября страна-агрессор Россия массированно атаковала Киевскую область. В результате удара пострадали 2 человека.

Спасатели отмечают, что в Бучанском районе возник пожар в складском помещении. Во время ликвидации пожара враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела кровля, разрушены конструкции 9-го этажа.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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