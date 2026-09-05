В Украине обвалились цены на популярный овощ: сколько он теперь стоит

Фермеры не могут разгрузить склады от корнеплодов средних сортов, которые не выдерживают длительного хранения.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-obvalilis-ceny-na-populyarnyy-ovoshch-skolko-on-teper-stoit-10794203.html Ссылка скопирована

В Украине стремительно дешевеет морковь / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на морковь падают третью неделю подряд

В настоящее время предложение превышает спрос

Корнеплод по-прежнему на 46% дороже, чем год назад

Цены на морковь в Украине снижаются уже три недели подряд. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке остается низкой, в то время как фермерам необходимо реализовать довольно большие объемы этой продукции средних сортов, не пригодной для длительного хранения. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что сейчас морковь продается по 12–18 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

видео дня

"В течение последних нескольких недель на рынке корнеплодов наблюдается избыток продукции. Продажи этой продукции сегодня осуществляются от случая к случаю и исключительно небольшими партиями. Кроме того, покупатели нередко настаивают на снижении цен, ссылаясь на избыточное предложение моркови на рынке", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что морковь в Украине по-прежнему стоит в среднем на 46% дороже, чем в начале осени 2025 года.

"Фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение моркови на рынке сегодня остается избыточным, а разгрузить рынок пока не удается из-за невысоких темпов реализации данной продукции", - подытожили в EastFruit.

Грозит ли Украине дефицит продуктов

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что, несмотря на серьезность потерь в логистике, угроза массового закрытия супермаркетов или тотального дефицита товаров преувеличена.

По его словам, 40–45% месячной продовольственной корзины украинцев формируется на сельскохозяйственных рынках и в небольших магазинах рядом с домом.

"Дефицита продуктов в Украине нет. Если чего-то нет в супермаркете, это всегда можно найти на сельскохозяйственном рынке или в небольшом магазинчике неподалеку", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине продолжают снижаться цены на яблоки нового урожая. Снижение цен связано со сдержанным спросом и увеличением предложения фруктов осенних сортов.

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева заявляла, что цены на картофель в Украине могут вырасти, несмотря на дешевую продукцию в разгар сбора урожая. Главный риск сезона 2026/27 проявится не осенью, а зимой и весной, когда начнет сокращаться предложение качественного товарного картофеля, пригодного для длительного хранения.

Кроме того, в Украине начнут снижаться цены на тепличные помидоры. Это связано с трудностями в реализации из-за неудовлетворительного качества томатов.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред