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Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

Мария Николишин
25 августа 2026, 18:41
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Осенью дефицита не ожидается, но зимой и весной на рынке не хватит качественного картофеля, пригодного для длительного хранения.
Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным
Цены на картофель в Украине резко вырастут / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на картофель в декабре-феврале могут вырасти на 25-40%
  • Осенью физического дефицита картофеля не ожидается
  • Критический период для рынка – март-апрель 2027 года

Цены на картофель в Украине могут вырасти, несмотря на дешевую продукцию в разгар сбора урожая. Главный риск сезона 2026/27 проявится не осенью, а зимой и весной, когда начнет сокращаться предложение качественного товарного картофеля, пригодного для длительного хранения. Такой прогноз озвучила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева в комментарии Delo.ua.

По ее словам, в сентябре и первой половине октября предложение на рынке традиционно держится на максимуме. При отсутствии серьезных погодных проблем во время уборки урожая физического дефицита продукции в этот период не прогнозируется.

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Однако ценовая динамика первых недель сезона не отражает реального баланса - она формируется под давлением инфраструктурных ограничений мелких хозяйств.

"Во время массовой уборки на рынок одновременно поступают большие объемы продукции. Часть фермеров при этом не имеет профессиональных хранилищ и вынуждена реализовывать картофель сразу после уборки. В результате даже в сезон со сложными погодными условиями цены могут падать", - отмечает Зверева.

Она добавила, что ситуация начнет меняться ближе к зиме. С рынка постепенно исчезают объемы от производителей, не располагающих мощностями для долгосрочного хранения, а параллельно нарастают естественные и технологические потери уже заложенной на хранение продукции.

"В декабре-феврале цены на картофель могут вырасти ориентировочно на 25–40% в зависимости от фактического урожая, качества заложенной на хранение продукции и уровня потерь в хранилищах", - отметила эксперт.

Прогнозируется ли дефицит картофеля

По ее оценке, осенью 2026 года физического дефицита картофеля в Украине не ожидается. Однако ситуация в конце зимы и весной 2027 года будет зависеть прежде всего от того, какой объем качественного товарного картофеля удастся реально сохранить к марту-маю.

"Если урожайность окажется ниже, а доля продукции, пригодной для длительного хранения, сократится, Украина может увеличить импорт", - подытожила Зверева.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Как российские удары влияют на стоимость продуктов

Основатель логистической компании SmartTrek Даниил Семеха отмечал, что уничтожение российскими ударами складов и распределительных центров уже вынуждает украинский ритейл перестраивать логистику и восстанавливать утраченные запасы.

По его словам, дополнительное давление на себестоимость создают расходы на топливо и перевозку.

"Из-за обстрелов повышение цен просто неизбежно. Часть продукции станет дефицитной - это касается как продуктов питания, так и товаров повседневного спроса. Из-за отсутствия товаров в наличии и дефицита те, у кого они остались, будут поднимать цены. Не потому, что они хотят больше заработать, а потому, что не понимают, какой будет цена в дальнейшем", - пояснил он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начали снижаться цены на тепличные помидоры. Это связано с трудностями при реализации из-за неудовлетворительного качества томатов.

Также в Украине уже вторую неделю подряд дешевеет картофель. Основной причиной такого удешевления стал активный сбор урожая в основных регионах производства, из-за чего на рынке увеличилось предложение.

В то же время министр агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий предупредил, что гречка в Украине может подорожать как минимум на 15% в течение 2026 года, несмотря на стабильные объемы производства.

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О персоне: Даниил Семеха

Даниил Семеха - украинский предприниматель, основатель логистической компании SmartTrek. Также Семеха ведет YouTube-подкаст "Даня Смарт", посвященный предпринимательству, финансам и ведению бизнеса в Украине.

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