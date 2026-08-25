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Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожай

Юрий Берендий
25 августа 2026, 13:11
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Фитофтора в почве может стать проблемой из-за остатков растений.
Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожай
Фитофтора осенью - что сделать, чтобы не потерять урожай в следующем году / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от фитофторы на грядке осенью
  • Что посеять после помидоров и картофеля осенью
  • Как очистить почву от фитофтороза

Фитофтора, поразившая в этом сезоне томаты или картофель, может создать огромные проблемы и в следующем году, если после сбора урожая оставить зараженные растительные остатки на грядке. Огородник, агроном и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь советует начать осенние работы с тщательной очистки участка и посева правильных сидератов.

Главред выяснил, как избавиться от фитофторы.

видео дня

Где на самом деле зимует фитофтора и как очистить грядку

Многие огородники ошибочно полагают, что грибок живет исключительно в почве, однако это не так.

"Фитофтора не живет непосредственно в почве, она развивается на остатках больных растений и переходит на следующий год именно с них. Поэтому удаляем не только поверхностную часть, но и корни, насколько это возможно, а также любые плоды и листья, валяющиеся на земле", - подчеркивает агроном Игорь.

Пораженные плоды и опавшие листья ни в коем случае нельзя оставлять на грядке или выбрасывать в обычный компост - их лучше утилизировать или сжечь.

Какой сидерат лучше всего посеять после томатов и картофеля

После очистки участка следующим шагом является посев сидератов. Для осенних работ агроном рекомендует выбрать фацелию, поскольку она не является растением-хозяином для фитофторы и быстро наращивает зеленую массу.

"Мы высеваем сидераты, которые не дают фитофторе развиваться. Лучше всего для этого подойдет фацелия. Она для нас самая простая в осенний период", - советует специалист.

Сравнивая фацелию с популярной горчицей, агроном предостерегает от посева последней в сентябре.

"Если посеять горчицу в сентябре, то со всех соседей к вам прибежит крестоцветная блошка, которой в это время очень много. Она просто съест молодые всходы", - отметил он.

Когда и как правильно заделывать фацелию в почву

Фацелии достаточно полутора месяцев, чтобы хорошо развиться до наступления устойчивых морозов. В зависимости от погоды и вашего времени есть два варианта работы с этим сидератом:

  • Осенняя культивация: если фацелия успела вырасти и начинает цвести до наступления холодов, её скашивают и заделывают в почву ещё осенью.
  • Зимовка на грядке: если вы не успеваете заделать сидерат в почву осенью, его оставляют на зиму. Под снегом зеленая масса начнет перепревать, а весной участок просто перекапывают.

Чем обработать сидерат для полного уничтожения патогенов в почве

Чтобы существенно оздоровить почву от фитофторы и других грибковых заболеваний, агроном советует сочетать зеленую массу сидерата с полезными микроорганизмами.

"Обязательно перед культивацией сидерата обрабатываем его биопрепаратами на основе триходермы. Она поселяется на зеленой массе и начинает питаться не только остатками сидерата, но и всей патогенной флорой, присутствующей в почве", - объясняет Игорь.

Смотрите видео о том, как использовать триходерму для оздоровления почвы:

Если нет возможности приобрести триходерму, альтернативой может стать внесение качественного зрелого компоста при подкапывании фацелии.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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