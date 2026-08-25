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Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

Инна Ковенько
25 августа 2026, 10:56
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На фоне российских атак украинские военные удерживают позиции и проводят контратаки на отдельных участках.
Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ
Россияне провалили наступление сразу на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ВСУ

Главное:

  • Россияне наступали на нескольких направлениях, но не смогли продвинуться
  • ВСУ контратаковали в Харьковской области и продвинулись в направлении Славянска
  • Украина нанесла удар по российским складам и топливной базе в оккупированном Донбассе

23–24 августароссийские войска атаковали украинские позиции сразу на нескольких участках фронта. В то же время на большинстве направлений у оккупантов не было подтвержденного продвижения.

Украинские силы, в свою очередь, смогли продвинуться вблизи Славянска и контратаковали на севере Харьковской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Ситуация в Сумской области

На севере Сумской области российские войска 23 и 24 августа продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения аналитики ISW не зафиксировали. В то же время Министерство обороны РФ заявило о захвате населенного пункта Первого Мая к северо-западу от Сум.

ВСУ перешли в контратаку в Харьковской области

"Российские войска 23 и 24 августа продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвинулись, поскольку украинские силы перешли в контратаку. Российский военный блогер 23 августа заявил, что украинские военные контратаковали вблизи Волчанска", - отмечают в ISW.

Россияне также атаковали в направлении Великого Бурлука, но без успеха. 24 августа они нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по украинской позиции в Приколотном.

Россияне не продвинулись в районе Купянска и Боровой

На Купянском направлении оккупанты 23–24 августа продолжали атаковать, но не смогли продвинуться.

Так же безрезультатно завершились атаки в направлении Боровой. Геолокационные кадры показывают, что украинские военные удерживают позиции в районе Новоплатоновки.

Россияне при этом продолжают наносить удары по украинской логистике и инфраструктуре в районах Купянска, Боровой и Изюма. По данным российских военных блогеров, Изюм остается важным украинским тыловым логистическим и командным центром, из-за чего оккупанты пытаются нарушить снабжение украинских войск и противодействовать работе беспилотников.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

ВСУ продвинулись вблизи Славянска

На Донецком направлении украинские военные недавно продвинулись к востоку от Дибровы, к юго-западу от Лимана. Это подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 23 августа.

Россияне тем временем пытаются изолировать украинские позиции возле Николаевки к востоку от Славянска. Однако даже российские источники признают, что оккупанты не смогли закрепиться в Заповедном. Территория вокруг поселка остается "серой зоной".

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ
ВСУ продвинулись вблизи Славянска / Фото: ISW

На Константиновском и Добропольском направлениях россияне также атаковали, но не продвинулись.

Также оккупанты атаковали в тактическом районе Доброполья. Подтвержденного продвижения здесь ISW не зафиксировал. В то же время Минобороны РФ заявило о захвате Кучерового Яра к северо-востоку от Доброполья.

Однако геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, свидетельствуют о том, что украинские военные удерживают позиции в Ганновке к северу от Доброполья - в районе, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих сил.

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска также не продемонстрировали подтвержденного продвижения. Без успеха они атаковали и на Новопавловском, и на Александровском направлениях.

В то же время ВСУ продолжают наносить удары по российским военным и логистическим объектам в тылу. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные нанесли удар по материально-техническим складам в оккупированных городах Степном и Хрустальном Луганской области. Также сообщалось об ударе по складу горюче-смазочных материалов в Довжанске.

Кремль готовится к последнему стратегическому удару этой осенью

"Главред" писал, что, по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, после провала наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию Россия готовит ещё один последний стратегический "рывок" на осень-зиму 2026 года.

Эксперт отметил, что Кремль захочет повторить в холодный период какую-то масштабную наступательную операцию - с новыми силами, новыми людьми и, возможно, на новом месте.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, 23 августа аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области.

Напомним, войска РФ начали использовать беспилотники в качестве стационарных акустических датчиков возле ключевых дорог в "серой зоне" - дрон фиксирует звук приближающейся техники и передает данные оператору для поражения.

Кроме того, Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Водянского, что к югу от Доброполья. Аналитики ISW отметили, что российские войска также заявили о продвижении на указанном участке фронта, но подтверждений этому нет.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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