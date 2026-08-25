Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как чистить грецкие орехи, не повредив ядро: лайфхак с кипятком

Анна Ярославская
25 августа 2026, 08:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пропаривание размягчает скорлупу, благодаря чему чистка грецких орехов сохраняет "бабочку".
Как легко и быстро очистить грецкие орехи
Как легко и быстро очистить грецкие орехи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как легко очистить грецкие орехи с помощью кипятка
  • Куда именно нужно бить молотком для сохранения целостности ядра
  • Как аккуратно извлечь целые "бабочки" ножом

Очистить грецкие орехи так, чтобы ядра оставались целыми "бабочками" - задача не из простых. Однако метод запаривания кипятком помогает размягчить скорлупу и значительно облегчает процесс.

На Youtube-канале "Українські смаколики" рассказали, как легко и быстро очистить грецкие орехи.

видео дня

Как очистить грецкий орех в кипятке

Что понадобится:

  • грецкие орехи;
  • кипяток;
  • кастрюля с крышкой;
  • шумовка и глубокая емкость (для остывания);
  • небольшой молоток и плоская твердая поверхность (например, камень или доска);
  • нож.

Пошаговая инструкция:

1. Запаривание орехов.

Вскипятите воду в кастрюле. Высыпьте грецкие орехи в кипящую воду. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте орехи пропариваться на 15–20 минут.

2. Охлаждение.

Спустя 20 минут достаньте орехи из кипятка с помощью шумовки. Переложите их в отдельную емкость и дайте полностью остыть.

Грецкий орех: важные факты и приметы
Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

3. Правильное раскалывание.

Возьмите орех. Не ставьте его ребром (по боковой линии шва). Переверните орех так, чтобы раскалывать его с торца (с верхней или нижней части/основания). Легким ударом молоточка разбейте скорлупу в этом месте - так скорлупа аккуратно раскроется, не повреждая само ядро.

4. Извлечение целого ядра.

Аккуратно раскройте половинки скорлупы. Чтобы вынуть ядро целым, с помощью кончика ножа аккуратно подденьте и оторвите внутреннюю перегородку в месте её соединения со скорлупой и ядром.

Чтобы быстрее и проще освободить перегородку, разделите само ядро ореха на две половинки.

"После такого способа ядра легко отходят от скорлупы и остаются красивыми, крупными и цельными", - отметили на канале.

Смотрите видео - Лайфхак как почистить грецкие орехи:

Ранее Главред писал, что сушка орехов - это простой способ подчеркнуть их вкус и увеличить срок хранения. Читайте - как сушить орехи в духовке без дегидратора.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Українські смаколики"

Youtube-канал ведет девушка по имени Анна. У нее более восьми тысяч подписчиков.

"На канале я буду готовить простые и вкусные блюда, а также вместе будем проверять популярные рецепты из известных кулинарных каналов, чтобы уберечь вас от потери времени и продуктов", - говорится в описании к каналу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
грецкие орехи лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

10:19Аналитика
Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Силы обороны начали важную операцию

Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Силы обороны начали важную операцию

08:40Война
РФ атаковала Украину КАБами и ракетами, есть погибшие: что известно о последствиях ударов

РФ атаковала Украину КАБами и ракетами, есть погибшие: что известно о последствиях ударов

08:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Не стоит выбрасывать: как использовать пустой дезодорант, крутой лайфхак

Не стоит выбрасывать: как использовать пустой дезодорант, крутой лайфхак

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Кличко сообщил 11-летней дочери о смерти Хайден Панеттьери: "За нее не волнуюсь"

Кличко сообщил 11-летней дочери о смерти Хайден Панеттьери: "За нее не волнуюсь"

Последние новости

10:19

Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

10:19

Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

09:45

Липкий жир исчезнет на глазах: как домашним средством отмыть противень

09:43

"Самая красивая в мире": София Ротару восхитила свежим фото из Киева

09:42

Так делают в селе: простой способ засолки сала на зиму в банкахВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
09:36

Почему у первых советских автомобилей руль был справа: настоящая причина удивит

09:06

Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму

08:41

Как чистить грецкие орехи, не повредив ядро: лайфхак с кипяткомВидео

08:40

Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Силы обороны начали важную операцию

Реклама
08:27

Доисторические бактерии едва не уничтожили киевское метро: что произошло под землейВидео

08:06

Пол будет чище и быстрее высохнет — какую воду нужно использовать для мытья

08:03

РФ атаковала Украину КАБами и ракетами, есть погибшие: что известно о последствиях ударовФото

07:51

Удар по логистике оккупантов: дроны атаковали крупнейшие НПЗ на юге РФ

07:33

Богданов предупреждает: Украина не выживет, оставаясь посредственным государствоммнение

06:59

"Это можно решить": Бернем сказал, о чем Европа будет просить Трампа для Украины

05:55

"Берегу ее": Джеджула признался, почему скрывает красавицу-жену

05:11

Отнюдь не "бархатцы": как правильно назвать популярные бархатные цветы на украинском

04:30

Гороскоп на сентябрь 2026: чья жизнь кардинально изменится этой осеньюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

03:26

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Реклама
03:03

Что нужно успеть заморозить в августе: основные овощи, ягоды и зелень сезона

02:32

"Процесс завершится": экс-глава МИД объяснил, что ждет Украину после войныВидео

02:05

Тайна Индийского океана раскрыта: на дне обнаружили остатки древнего континента

01:08

В Киеве и Днепре гремели взрывы: РФ била дронами, что известно о "прилетах"

24 августа, понедельник
23:58

Бананы не испортятся неделями: раскрыт неожиданно простой способ храненияВидео

22:56

"Цель номер один": генерал о городах, которым грозят массированные обстрелы РФ

22:49

Плесень в душевой кабине исчезнет навсегда: какие копеечные средства решат проблему

22:28

Тереть плиту часами больше не надо: простое средство от жира есть на каждой кухнеВидео

22:26

Серия побед до конца лета: знаки зодиака, которые совершат большой прорыв

22:04

Муравьи исчезнут на глазах: домашняя приманка действует быстро и безотказноВидео

21:57

Зачем ставить стакан с соленой водой у порога: один простой секрет

21:48

Россия готовит новый массированный удар — названы сроки и цели атаки на Украину

21:32

Украинские дроны парализовали один из крупнейших НПЗ в РФ: в Reuters раскрыли детали

21:28

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбратьВидео

21:27

Больше никакого нагара — несколько ингредиентов, которые вернут утюгу блеск

20:58

Новый план завершения войны: СМИ узнали о предложениях Зеленского США и ЕС

20:51

Ошибка Украины и Запада в 90-х привела к войне: громкое заявление бывшего главы МИДВидео

20:41

Зачем распылять уксус на подушки: секретный лайфхак опытных хозяек

20:24

Пищевая моль исчезнет с кухни всего за одну ночь: поможет простой лист бумаги

20:03

Пластиковые окна уходят в прошлое: в мире заговорили о новом стандартеВидео

Реклама
19:57

Потускневшие простыни засияют как в отеле: нужен всего один ингредиентВидео

19:53

Зачем распылять уксус у двери — защитный барьер, о котором мало кто знает

19:33

Обязательный шаг в конце лета — что сделать с обувью перед укладкой на хранение

19:31

Только не тушить водой: что нужно делать при возгорании сажи в дымоходе

19:10

Путин хотел уничтожить Украину, но получил обратный результат - Невзлинмнение

19:03

Новый удар по России и не только: какие решения приняла Коалиция желающих в Киеве

18:54

Смена режима в РФ: экс-глава МИД о том, кто придет вместо ПутинаВидео

18:35

Рекордный урожай каждый год: какие плодовые деревья выбирают опытные садоводыВидео

18:33

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

18:22

Мало кто знает: для чего на самом деле нужен ящик под духовкой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять