Как чистить грецкие орехи, не повредив ядро: лайфхак с кипятком

Пропаривание размягчает скорлупу, благодаря чему чистка грецких орехов сохраняет "бабочку".

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Как легко и быстро очистить грецкие орехи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как легко очистить грецкие орехи с помощью кипятка

Куда именно нужно бить молотком для сохранения целостности ядра

Как аккуратно извлечь целые "бабочки" ножом

Очистить грецкие орехи так, чтобы ядра оставались целыми "бабочками" - задача не из простых. Однако метод запаривания кипятком помогает размягчить скорлупу и значительно облегчает процесс.

На Youtube-канале "Українські смаколики" рассказали, как легко и быстро очистить грецкие орехи.

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Как очистить грецкий орех в кипятке

Что понадобится:

грецкие орехи;

кипяток;

кастрюля с крышкой;

шумовка и глубокая емкость (для остывания);

небольшой молоток и плоская твердая поверхность (например, камень или доска);

нож.

Пошаговая инструкция:

1. Запаривание орехов.

Вскипятите воду в кастрюле. Высыпьте грецкие орехи в кипящую воду. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте орехи пропариваться на 15–20 минут.

2. Охлаждение.

Спустя 20 минут достаньте орехи из кипятка с помощью шумовки. Переложите их в отдельную емкость и дайте полностью остыть.

Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

3. Правильное раскалывание.

Возьмите орех. Не ставьте его ребром (по боковой линии шва). Переверните орех так, чтобы раскалывать его с торца (с верхней или нижней части/основания). Легким ударом молоточка разбейте скорлупу в этом месте - так скорлупа аккуратно раскроется, не повреждая само ядро.

4. Извлечение целого ядра.

Аккуратно раскройте половинки скорлупы. Чтобы вынуть ядро целым, с помощью кончика ножа аккуратно подденьте и оторвите внутреннюю перегородку в месте её соединения со скорлупой и ядром.

Чтобы быстрее и проще освободить перегородку, разделите само ядро ореха на две половинки.

"После такого способа ядра легко отходят от скорлупы и остаются красивыми, крупными и цельными", - отметили на канале.

Смотрите видео - Лайфхак как почистить грецкие орехи:

Ранее Главред писал, что сушка орехов - это простой способ подчеркнуть их вкус и увеличить срок хранения. Читайте - как сушить орехи в духовке без дегидратора.

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Об источнике: Youtube-канал "Українські смаколики" Youtube-канал ведет девушка по имени Анна. У нее более восьми тысяч подписчиков. "На канале я буду готовить простые и вкусные блюда, а также вместе будем проверять популярные рецепты из известных кулинарных каналов, чтобы уберечь вас от потери времени и продуктов", - говорится в описании к каналу.

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