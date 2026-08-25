Как чистить грецкие орехи, не повредив ядро: лайфхак с кипятком

Вы узнаете:
- Как легко очистить грецкие орехи с помощью кипятка
- Куда именно нужно бить молотком для сохранения целостности ядра
- Как аккуратно извлечь целые "бабочки" ножом
Очистить грецкие орехи так, чтобы ядра оставались целыми "бабочками" - задача не из простых. Однако метод запаривания кипятком помогает размягчить скорлупу и значительно облегчает процесс.
На Youtube-канале "Українські смаколики" рассказали, как легко и быстро очистить грецкие орехи.
Как очистить грецкий орех в кипятке
Что понадобится:
- грецкие орехи;
- кипяток;
- кастрюля с крышкой;
- шумовка и глубокая емкость (для остывания);
- небольшой молоток и плоская твердая поверхность (например, камень или доска);
- нож.
Пошаговая инструкция:
1. Запаривание орехов.
Вскипятите воду в кастрюле. Высыпьте грецкие орехи в кипящую воду. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте орехи пропариваться на 15–20 минут.
2. Охлаждение.
Спустя 20 минут достаньте орехи из кипятка с помощью шумовки. Переложите их в отдельную емкость и дайте полностью остыть.
3. Правильное раскалывание.
Возьмите орех. Не ставьте его ребром (по боковой линии шва). Переверните орех так, чтобы раскалывать его с торца (с верхней или нижней части/основания). Легким ударом молоточка разбейте скорлупу в этом месте - так скорлупа аккуратно раскроется, не повреждая само ядро.
4. Извлечение целого ядра.
Аккуратно раскройте половинки скорлупы. Чтобы вынуть ядро целым, с помощью кончика ножа аккуратно подденьте и оторвите внутреннюю перегородку в месте её соединения со скорлупой и ядром.
Чтобы быстрее и проще освободить перегородку, разделите само ядро ореха на две половинки.
"После такого способа ядра легко отходят от скорлупы и остаются красивыми, крупными и цельными", - отметили на канале.
Смотрите видео - Лайфхак как почистить грецкие орехи:
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Об источнике: Youtube-канал "Українські смаколики"
Youtube-канал ведет девушка по имени Анна. У нее более восьми тысяч подписчиков.
"На канале я буду готовить простые и вкусные блюда, а также вместе будем проверять популярные рецепты из известных кулинарных каналов, чтобы уберечь вас от потери времени и продуктов", - говорится в описании к каналу.
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