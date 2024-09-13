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Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методы

Юрий Берендий
13 сентября 2024, 18:29
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Сушка орехов - это простой способ подчеркнуть их вкус и увеличить срок хранения. Главред выяснил, как сушить орехи в духовке без дегидратора.
Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методы
Как сушить орехи - как сушить орехи в духовке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Орехи являются незаменимым ингредиентом многих блюд, от салатов до выпечки, и их правильная сушка в духовке не только улучшает вкус, но и увеличивает срок хранения. Американский шеф-повар Анны Олсон в видео на собственном YouTube канале рассказала о том, как правильно сушить орехи в духовке.

Как правильно подсушить грецкие орехи в духовке

Анна Олсон, ведущая популярного кулинарного канала "Oh Yum with Anna Olson", делится простыми советами по сушке и поджариванию орехов, чтобы улучшить их вкус и сохранить свежесть.

"Использование орехов всех сортов - это отличный способ добавить блеска вашим любимым блюдам, но поджаривание их действительно выводит их на новый уровень. Вы поджариваете масло внутри орехов, и чем больше масла, тем слаще вкус", - объясняет Анна Олсон.

Что известно об Анне Олсон

Анна Олсон - американский кондитер. Ранее она была ведущей программ Food Network Canada's Fresh with Anna Olson, Sugar and Kitchen Equipped и Bake with Anna Olson. Сейчас она является судьей на шоу Great Chocolate Showdown и Junior Chef Showdown, премьера которых состоялась в 2020 году. Она ведет короткие видео на своем YouTube-канале Oh Yum with Anna Olson. Проживает в городе Велланд в регионе Ниагара, провинция Онтарио, Канада, сообщает Википедия.

Сколько времени сушить орехи в духовке

Для поджаривания орехов Анна рекомендует:

  • Подготовка к жарке. Выложите орехи на противень, застеленный пергаментом.
  • Температура и время. Поставьте орехи в духовку при температуре 350°F (175°C) на 10-12 минут, перемешивая их один раз для равномерного поджаривания.
  • Хранение. После поджаривания убедитесь, что храните орехи в герметичном контейнере или пакете, даже в морозильной камере, чтобы продлить их срок хранения.

Анна также советует освежать орехи после морозилки, просто поджарив их в духовке на 10 минут.

Смотрите видео о том, как правильно подсушить грецкие орехи в духовке:

Как долго замачивать орехи перед сушкой

Блогер КейлиНахама, известная своим YouTube каналом "MeMore by Kelly Nahama", рассказывает о важности замачивания орехов перед сушкой, чтобы избавиться от антипитательных веществ, таких как фитиновая кислота. Замачивание помогает улучшить их питательность и облегчить усвоение организмом.

"Замачивание орехов удаляет ингибиторы ферментов и антипитательные вещества, которые не полезны для пищеварительной системы", - отмечает Кейли.

Для этого процесса Кейли советует добавить столовую ложку соли в тёплую отфильтрованную воду и залить орехи или семена.

"После замачивания промойте их несколько раз, чтобы удалить лишние примеси", - добавляет она.

Как подсушить орехи в духовке после замачивания

Для того, чтобы высушить орехи после замачивания блогер советует выложить орехи на противень тонким слоем и поставить их в духовку на минимальном огне (не более 160°C) на 12-24 часа.

"Важно не перегревать их, чтобы сохранить все питательные вещества. Чем тоньше слой орехов, тем быстрее они высохнут. Важно убедиться, что они полностью высушены, чтобы избежать плесени во время хранения", - добавляет Кейли.

Смотрите видео о том, как подсушить орехи в духовке после замачивания:

Что известно о YouTube канале "MeMore by Kelly Nahama"

YouTube канал "MeMore by Kelly Nahama" - это платформа, созданная блогером Кейли Нахамой, которая делится советами по ведению здорового образа жизни, правильному питанию и уходу за собой. Аудитория канала - более 6,5 тысяч пользователей.

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