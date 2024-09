Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методы

Орехи являются незаменимым ингредиентом многих блюд, от салатов до выпечки, и их правильная сушка в духовке не только улучшает вкус, но и увеличивает срок хранения. Американский шеф-повар Анны Олсон в видео на собственном YouTube канале рассказала о том, как правильно сушить орехи в духовке.

Анна Олсон, ведущая популярного кулинарного канала "Oh Yum with Anna Olson", делится простыми советами по сушке и поджариванию орехов, чтобы улучшить их вкус и сохранить свежесть.

"Использование орехов всех сортов - это отличный способ добавить блеска вашим любимым блюдам, но поджаривание их действительно выводит их на новый уровень. Вы поджариваете масло внутри орехов, и чем больше масла, тем слаще вкус", - объясняет Анна Олсон.

Что известно об Анне Олсон

Анна Олсон - американский кондитер. Ранее она была ведущей программ Food Network Canada's Fresh with Anna Olson, Sugar and Kitchen Equipped и Bake with Anna Olson. Сейчас она является судьей на шоу Great Chocolate Showdown и Junior Chef Showdown, премьера которых состоялась в 2020 году. Она ведет короткие видео на своем YouTube-канале Oh Yum with Anna Olson. Проживает в городе Велланд в регионе Ниагара, провинция Онтарио, Канада, сообщает Википедия.