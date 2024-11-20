От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области

Украинские военные могли ударить ракетами по усадьбе с северокорейскими военными.

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ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские силы атаковали Россию ракетами Storm Shadow. В Сети появились первые кадры с воздуха, на которых также видно разрушения.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, удары были нанесены по усадьбе в Марьино Рыльского района Курской области. Там мог находиться российский военный штаб с военнослужащими их Северной Кореи.

"На видео пролет британских ракет Storm Shadow, которыми был нанесен удар по Марьино Рыльского района Курской области. На днях стало известно, что Британия разрешила наносить этими ракетами удары вглубь России", - говорится в сообщении.

видео дня

Смотрите видео с ударами ракетами Storm Shadow по территории РФ:

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по РФ / фото: скриншот

Удары вглубь России - главные новости

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, заявил помощник госсекретаря США Брайан Николс. По его словам, Байден разрешил Украине применять такое оружие для самозащиты, надеясь, что это заставит Россию отказаться от захвата украинской территории и начать переговоры.

Также Украина получила разрешение на удары дальнобойными ракетами, имея около 50 таких ракет в своем арсенале. В ночь на 19 ноября украинские войска ударили по складам ракетно-артиллерийского управления РФ, уничтожив важные ресурсы, которые Россия планировала использовать для контрнаступления на украинские позиции в Курской области.

Как сообщал Главред, ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории России, в частности в Курской области. Это стало ответом на решение Москвы привлечь северокорейские войска к войне против Украины.

Что известно о Storm Shadow / Инфографика: Главред

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