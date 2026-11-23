Чашка кофе натощак давно стала привычным утренним ритуалом, однако многие до сих пор спорят, не лучше ли сначала позавтракать.

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Когда лучше пить кофе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда лучше пить кофе – до завтрака или после него

Что стоит съесть перед утренней чашкой кофе

Когда лучше пить последнюю чашку кофе в течение дня

Когда лучше пить кофе – до завтрака или после него? Одни привыкли начинать утро с чашки ароматного напитка, другие сначала завтракают и только потом заваривают кофе.

Главред объяснит, от чего зависит выбор и почему не стоит ориентироваться только на утренние привычки.

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Когда лучше пить кофе – до или после завтрака

Универсального правила относительно времени употребления кофе нет. По словам диетолога Элизабет Шоу, люди, которые привыкли пить напиток натощак и хорошо его переносят, могут оставить свой утренний ритуал без изменений, пишет Martha Stewart.

Однако кофе не должен заменять завтрак. Полноценный утренний прием пищи обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и помогает поддерживать энергию в течение дня.

Если утром запланирована тренировка, чашку кофе можно совместить с небольшим перекусом. Кофеин способен повышать физическую работоспособность, поэтому его часто включают в утренний распорядок перед занятиями спортом.

Почему не всем нравится кофе натощак

Одна из причин, по которой люди предпочитают кофе после завтрака, - особенности пищеварения. Напиток стимулирует работу кишечника, поэтому некоторые люди замечают соответствующую реакцию вскоре после первой чашки.

Кроме того, кофе стимулирует выработку желудочной кислоты. Из-за этого у некоторых людей после кофе возникает дискомфорт. Гастроэнтеролог Суприя Рао отмечает, что реакция на кофе индивидуальна: для одних употребление натощак не доставляет неудобств, тогда как другим комфортнее пить его после еды.

Поэтому выбор между кофе до завтрака и после него в значительной степени зависит от личных ощущений и привычного утреннего распорядка.

Что лучше съесть перед утренним кофе

Если сначала хочется позавтракать, стоит выбирать блюда, содержащие белок и клетчатку. Диетолог Элизабет Шоу рекомендует сбалансированный завтрак, в который можно включить яйца, натуральный йогурт и другие питательные продукты.

Такой подход также помогает избежать ситуации, когда кофе становится единственным утренним "завтраком". При желании напиток можно выпить в конце приема пищи.

Когда лучше пить последнюю чашку кофе

Не менее важно учитывать время последней чашки. Кофеин может влиять на сон, особенно если употреблять его во второй половине дня. По словам Шоу, хорошим ориентиром может служить ограничение употребления кофе после полудня. В то же время всё зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину.

Для большинства здоровых взрослых общим ориентиром является до 400 мг кофеина в сутки. Если послеобеденный кофе мешает засыпать, вместо него можно выбрать воду, прогулку или небольшой перекус.

Количество кофеина в разных напитках / Инфографика: Главред

Также стоит обращать внимание на добавки. Например, молоко делает кофе более питательным благодаря содержанию белка, тогда как жирные сливки нравятся не всем из-за их насыщенности.

Смотрите видео о том, как кофе влияет на организм:

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