Для очистки понадобятся всего два ингредиента из кухонного шкафчика.

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Как отмыть плиту от липкого жира / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как отмыть плиту от жира без дорогой химии

Как правильно мыть чугунные решетки газовой плиты

Газовая плита на кухне загрязняется больше всего. Во время приготовления пищи на неё попадают жир и частицы продуктов, которые со временем образуют сильный нагар.

Главред решил разобраться, как быстро помыть газовую плиту дома.

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Чем можно мыть газовую плиту

Пищевая сода и обычное средство для мытья посуды справятся с застарелым жиром и пригоревшими каплями на кухонной плите без покупки дорогой бытовой химии. Такой способ показала автор YouTube-канала "Советы для дома".

Перед уборкой снимают решетки и конфорки. Если на плите только что готовили, стоит подождать, пока она остынет до тёплого состояния.

Крошки, сахар, рассыпанную крупу и другой мусор, который не прилип, убирают сухой тряпкой или салфеткой, а если его много, поверхность можно пропылесосить.

"Для приготовления нашего домашнего чистящего средства понадобится всего два компонента. Возьмите столовую ложку соды, я беру с горкой, и добавьте столовую ложку средства для мытья посуды", - советует автор канала.

Ингредиенты перемешивают между собой. Густой моющий гель разбавляют несколькими ложками тёплой воды, а жидкий можно добавлять без разбавления. Массу вымешивают до однородной консистенции, а её количество регулируют в зависимости от площади, которую нужно очистить.

Пасту распределяют по варочной поверхности мягкой влажной губкой, уделяя особое внимание участкам со скоплением жира. Главная ошибка на этом этапе - спешка.

"Не нужно сразу начинать сильно тереть, дадим средству немного времени подействовать. За это время смесь поможет размягчить жирный налет, и загрязнения будут легче удаляться с поверхности", - отмечает блогерша.

Почему средство работает

Эффективность этого тандема объясняется простой бытовой химией.

"Вообще сода и средства для мытья посуды прекрасно справляются с подобными загрязнениями, потому что сода - это мягкий абразив, благодаря мелким частицам она помогает механически удалять загрязнения, остатки засохшей пищи и жир. Кроме того, сода обладает слабощелочными свойствами", - отмечает автор видео.

Моющее средство, в свою очередь, содержит поверхностно-активные вещества. Они отрывают жировую пленку от покрытия и удерживают её частицы в воде, поэтому грязь смывается значительно легче.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как почистить чугунные решетки газовой плиты

Пока паста размягчает нагар на варочной поверхности, наступает очередь решеток. Тяжелые решетки газовых плит часто отливают из металла, который хорошо переносит жар, однако имеет уязвимое место.

"Но у чугуна есть одна особенность - он не любит длительного контакта с водой. Если оставить чугунные решетки мокрыми, на них может появиться ржавчина", - предупреждает эксперт.

Наибольший риск - на участках, где поврежден защитный слой или заводское покрытие. Поэтому такие решетки не замачивают на несколько часов и обязательно тщательно высушивают после мытья.

Очищающую пасту наносят на губку и тщательно обрабатывают стыки, углы и места, где скапливается больше всего жира. Старую засохшую грязь можно ненадолго оставить под слоем средства, а затем потереть жесткой стороной губки. Остатки смывают проточной водой, а решетки вытирают полотенцем досуха.

Как сделать домашнее средство для мытья газовой плиты – видео:

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