Чтобы свиные ножки получились нежными, а подлива выглядела аппетитно, важно не пропустить один из этапов приготовления.

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Старый трюк мясников для приготовления вкусного блюда / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему нужно сливать первую воду после варки свиных ножек

Как правильно тушить мясо, чтобы соус получился густым

Какую ошибку с луком и паприкой часто допускают при приготовлении

Свиные ножки - доступный продукт, из которого можно приготовить сытное и ароматное блюдо. Однако для этого понадобится немало времени, ведь кожа, сухожилия и хрящи должны хорошо размягчиться.

У опытных мясников есть несколько кулинарных хитростей, которые помогают сделать блюдо вкуснее. Одна из них - сливание первой воды после закипания мяса.

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Главред выяснил, зачем мясники сливают первую воду при приготовлении свиных ножек и как правильно тушить это блюдо.

Зачем сливать первую воду во время варки свиных ножек

Первую воду сливают примерно через 10 минут кипения, пишет Kerteszkedj.hu. За это время на поверхности образуется пена, в которую попадают белковые примеси, остатки крови и другие частицы. Если оставить её в кастрюле, готовый соус может получиться мутным и иметь слишком резкий запах.

Этот способ называют предварительной варкой или бланшированием. Его используют и в классической кулинарии для подготовки костей и мяса перед дальнейшим приготовлением бульонов и тушеных блюд.

После слива первой воды ножки промывают теплой водой и готовят в свежей. Благодаря длительному тушению соединительная ткань постепенно размягчается, а соус приобретает густую, желеобразную консистенцию.

Какие ингредиенты нужны для тушеных свиных ножек

Для приготовления блюда на шесть порций понадобятся:

2 кг свиных ножек, разрезанных пополам и очищенных;

3 крупных красных луковицы;

4 зубчика чеснока;

3 столовые ложки свиного жира;

2 столовые ложки сладкой паприки;

1 помидор;

1 зеленый перец;

1 чайная ложка молотого тмина;

соль и черный молотый перец по вкусу.

Если на ножках остались волосы, их нужно опалить над газовым пламенем, а затем соскоблить ножом. Особое внимание стоит уделить участкам между пальцами - их нужно тщательно промыть под холодной проточной водой.

Как приготовить тушеные свиные ножки

Сначала положите очищенные ножки в большую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите примерно 10 минут, периодически снимая пену. Затем слейте воду и промойте мясо теплой водой.

В отдельной кастрюле растопите свиной жир и добавьте мелко нарезанный лук. Тушите его на слабом огне не менее 15 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.

Снимите кастрюлю с огня, всыпьте паприку и сразу добавьте свиные ножки. Затем положите измельченный чеснок, тмин, нарезанные помидоры и зеленый перец. Посолите, поперчите и залейте водой так, чтобы она едва покрывала мясо.

Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне 2,5–3 часа. Время от времени перемешивайте блюдо и при необходимости доливайте немного воды.

Ножки будут готовы, когда кожа и мясо станут настолько мягкими, что будут легко отделяться от костей. Если соус останется жидким, в конце снимите крышку и тушите блюдо еще 10–15 минут.

Какую ошибку нельзя допускать при приготовлении

Вкус блюда в значительной степени зависит от того, как именно приготовить лук. Если обжаривать его на сильном огне, он может подгореть и придать соусу горечь. Зато медленное тушение в течение не менее 15 минут делает лук мягким. При длительном приготовлении он почти полностью растворяется в соусе.

Также важно правильно добавлять паприку. Её нужно всыпать после того, как кастрюлю сняли с огня, а затем сразу добавить мясо или немного воды. В горячем жире специя быстро пригорает, из-за чего блюдо приобретает неприятный горьковатый привкус.

Почему свиные ножки нужно тушить несколько часов

Секрет густого соуса - в коллагене, которого много в коже, сухожилиях и хрящах. Во время длительного приготовления он постепенно превращается в желатин. Именно он придает соусу густую и немного липкую текстуру.

Поэтому ускорить приготовление этого блюда не получится: ножкам нужно примерно 2,5–3 часа на слабом огне, чтобы мясо стало мягким, а соус приобрел нужную консистенцию.

Подавать тушеные свиные ножки можно с отварным картофелем или свежим домашним хлебом. Также блюдо хорошо сочетается с квашеной капустой и зеленым луком, которые добавляют свежести и уравновешивают насыщенный вкус соуса.

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