Обычную овсяную кашу можно превратить в сытное соленое блюдо, если добавить в неё несколько доступных ингредиентов.

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Рецепт томатной овсянки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Овсянка может быть не только сладким завтраком с фруктами или орехами. Из нее также готовят сытные соленые блюда, которые по вкусу напоминают полноценный обед.

Главред расскажет, как приготовить томатную овсянку с сыром.

Кулинарка ptashka.oly поделилась в Instagram рецептом томатной овсянки, которая готовится в одной кастрюле. Томатная паста придает блюду насыщенный вкус, чеснок - аромат, а сыр делает консистенцию более нежной и кремовой. На приготовление уйдет около 15 минут.

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Ингредиенты для томатной овсянки

Для приготовления понадобятся:

овсяные хлопья – 300 г;

вода – 300 мл;

томатная паста – 1,5–2 ст. л.;

помидоры черри – 5–6 шт. или один средний помидор;

чеснок – 2 зубчика;

твердый сыр – 100 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль и специи – по вкусу;

свежий базилик – для подачи.

Как приготовить овсянку с помидорами и сыром

Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом. Выдавите чеснок, добавьте нарезанные помидоры, соль и специи. Обжаривайте несколько минут, чтобы овощи пустили сок и придали блюду свой аромат.

Затем добавьте томатную пасту и овсяные хлопья. Влейте воду, перемешайте и готовьте примерно 15 минут, время от времени помешивая, чтобы каша не приставала ко дну.

Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

В конце добавьте натертый твёрдый сыр и перемешайте до его полного расплавления. Готовую овсянку подавайте горячей, украсив свежим базиликом.

Такое блюдо подойдет для завтрака, обеда или быстрого ужина. Благодаря сыру и помидорам обычная овсяная каша приобретает совершенно другой вкус.

Видео с рецептом томатной овсянки смотрите по ссылке.

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