Овсянка может быть не только сладким завтраком с фруктами или орехами. Из нее также готовят сытные соленые блюда, которые по вкусу напоминают полноценный обед.
Главред расскажет, как приготовить томатную овсянку с сыром.
Кулинарка ptashka.oly поделилась в Instagram рецептом томатной овсянки, которая готовится в одной кастрюле. Томатная паста придает блюду насыщенный вкус, чеснок - аромат, а сыр делает консистенцию более нежной и кремовой. На приготовление уйдет около 15 минут.
Ингредиенты для томатной овсянки
Для приготовления понадобятся:
- овсяные хлопья – 300 г;
- вода – 300 мл;
- томатная паста – 1,5–2 ст. л.;
- помидоры черри – 5–6 шт. или один средний помидор;
- чеснок – 2 зубчика;
- твердый сыр – 100 г;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль и специи – по вкусу;
- свежий базилик – для подачи.
Как приготовить овсянку с помидорами и сыром
Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом. Выдавите чеснок, добавьте нарезанные помидоры, соль и специи. Обжаривайте несколько минут, чтобы овощи пустили сок и придали блюду свой аромат.
Затем добавьте томатную пасту и овсяные хлопья. Влейте воду, перемешайте и готовьте примерно 15 минут, время от времени помешивая, чтобы каша не приставала ко дну.
В конце добавьте натертый твёрдый сыр и перемешайте до его полного расплавления. Готовую овсянку подавайте горячей, украсив свежим базиликом.
Такое блюдо подойдет для завтрака, обеда или быстрого ужина. Благодаря сыру и помидорам обычная овсяная каша приобретает совершенно другой вкус.
Видео с рецептом томатной овсянки смотрите по ссылке.
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