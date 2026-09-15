Овсянка получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

Чтобы приготовить идеальную овсянку, не обязательно долго держать хлопья на плите - в этом может помочь простой кухонный ингредиент.

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Как приготовить вкусную овсянку / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Как сделать овсянку нежной и кремообразной

Зачем добавлять соду в овсянку

Многие привыкли готовить овсянку долго, чтобы она стала мягкой и приятной на вкус. Но есть простой способ сделать её более кремовой без лишних минут на плите.

Секрет заключается в обычной пищевой соде, пишет Главред со ссылкой на Oboz.ua.

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Зачем добавлять соду в овсянку

Пищевая сода обладает щелочными свойствами, которые влияют на жидкость, в которой варятся хлопья. Она изменяет pH и помогает крупе быстрее размякнуть. Это особенно полезно для классических овсяных хлопьев, которые обычно требуют больше времени для приготовления. Благодаря этому каша приобретает нежную, бархатистую текстуру без длительного кипения.

Важно не переборщить. Чрезмерное количество соды может испортить вкус и оставить неприятный привкус. Достаточно лишь щепотки - буквально щепотки на порцию примерно 50 граммов овсянки и один стакан молока или растительного напитка. Этого хватит, чтобы каша стала кремовой, но осталась вкусной.

Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

Благодаря такому способу можно сэкономить несколько минут и получить результат, который обычно требует более длительного варки. Это удобно для тех, кто готовит завтрак быстро, но хочет, чтобы он был не только питательным, но и приятным на вкус.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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