Спасение для ног: зачем подогревать гречку и насыпать её в ботинки

Сухая гречка может пригодиться не только на кухне. Узнайте, как эту крупу используют для сушки обуви, согревания ног и легкого массажа стоп.

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Как использовать крупу для согревания ног / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Гречка поможет высушить промокшую обувь

Как использовать крупу для согревания ног

Зачем гречку насыпают в домашние тапочки

Гречневая крупа - один из самых популярных продуктов на нашей кухне. Однако её можно использовать не только для приготовления каши или гарниров, но и для решения повседневных бытовых задач, в частности для ухода за обувью и согревания ног. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", этот необычный способ использования гречки передавался из поколения в поколение. Наши бабушки использовали сухую крупу в практических целях - чтобы удалить лишнюю влагу, согреть обувь и создать эффект легкого массажа стоп.

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Гречка поможет удалить влагу из обуви

Сухая гречка хорошо впитывает влагу. Если обувь промокла под дождем или в ней появился неприятный запах, можно насыпать небольшое количество сухой крупы внутрь на несколько часов или оставить её на ночь.

Утром зерна нужно просто высыпать. Крупа за это время впитает часть влаги, а обувь станет суше и свежее.

Как использовать гречку для согревания ног

В холодное время года гречку использовали для согревания обуви. Для этого крупу немного подогревали на сухой сковороде, пересыпали в тканевый мешочек и клали в валенки или ботинки.

Теплые зерна долго сохраняют тепло, помогая согреть обувь перед выходом на улицу. В то же время не стоит использовать слишком горячую крупу и класть ее непосредственно на кожу, поскольку это может вызвать ожог.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Зачем насыпать гречку в домашние тапочки

Еще один способ применения гречки - создание эффекта легкого массажа стоп. Если насыпать немного сухой крупы в домашние тапочки и походить несколько минут, зерна могут создавать дополнительную стимуляцию стоп и необычное массажное ощущение.

Сначала такая процедура может показаться необычной, но со временем стопы могут расслабиться. Главное - не насыпать слишком много крупы и прекратить процедуру, если возникает боль или ощутимый дискомфорт.

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Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

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