Швыряла косметику в лицо: в соцсетях вспомнили безумные выходки Оксаны Марченко

Путинистка Марченко еще до войны отличалась грубостью и надменностью.

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Оксана Марченко / коллаж: Главред, фото: t.me, Оксана Марченко

Кратко:

Что делала Марченко

О каких ее грубых поступках идет речь

В социальной сети Threads часто набирают большую популярность посты, посвященные украинским звездам. Аудитория любит делится своим опытом общения со знаменитостями.

Особенный интерес вызывает конечно-же странное поведение селебрити, их ошибки или грубости в отношении простых людей. На этот раз завирусился пост, который казался самых "кринжовых" поступков.

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Путинистка Марченко теперь ведет религиозное шоу / Скриншот видео

Одна из пользовательниц вспомнила скандальную путинистку Оксану Марченко, которая сейчас живет в террористической России вместе со своим мужем-беглецом Виктором Медведчуком.

Пользователи отмечают, что даже в Житомирскую область путинистка летала на вертолете.

Кроме того, другие люди отмечали, что она была очень надменной и требовала, чтобы с ней разговаривали на русском языке.

Марченко и ее выходки / Скриншот Threads

Еще пользователи соцсетей рассказали, что Марченко бросала визажистам в лицо косметику, когда ей не нравился макияж.

Марченко и ее выходки / Скриншот Threads

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Ранее Главред сообщал, что 15 сентября стало известно о том, что скончалась легендарная украинская актриса Галина Яблонская.

Ранее также стало известно о том, что певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, так и не выучила свой любимый русский язык.

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О персоне: Оксана Марченко Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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