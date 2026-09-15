Швыряла косметику в лицо: в соцсетях вспомнили безумные выходки Оксаны Марченко

Кратко:
- Что делала Марченко
- О каких ее грубых поступках идет речь
В социальной сети Threads часто набирают большую популярность посты, посвященные украинским звездам. Аудитория любит делится своим опытом общения со знаменитостями.
Особенный интерес вызывает конечно-же странное поведение селебрити, их ошибки или грубости в отношении простых людей. На этот раз завирусился пост, который казался самых "кринжовых" поступков.
Одна из пользовательниц вспомнила скандальную путинистку Оксану Марченко, которая сейчас живет в террористической России вместе со своим мужем-беглецом Виктором Медведчуком.
Пользователи отмечают, что даже в Житомирскую область путинистка летала на вертолете.
Кроме того, другие люди отмечали, что она была очень надменной и требовала, чтобы с ней разговаривали на русском языке.
Еще пользователи соцсетей рассказали, что Марченко бросала визажистам в лицо косметику, когда ей не нравился макияж.
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Ранее Главред сообщал, что 15 сентября стало известно о том, что скончалась легендарная украинская актриса Галина Яблонская.
Ранее также стало известно о том, что певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, так и не выучила свой любимый русский язык.
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О персоне: Оксана Марченко
Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.
19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.
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