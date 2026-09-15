Безграмотная Лорак снова опозорилась в социальной сети

Предательница Лорак совершенно не знает грамматики своего любимого языка.

https://glavred.info/starnews/bezgramotnaya-lorak-opozorilas-neznaniem-russkogo-yazyka-10796774.html Ссылка скопирована

Ани Лорак лучше не писать / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Как опозорилась Лорак

Какое слово она написала неверно

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, так и не выучила свой любимый русский язык.

Более того, Лорак пользуется им публично, совершая глупые ошибки.

видео дня

На этот раз, на своей странице в Instagram, Лорак решила поделиться своей рутиной и написала, что находится на съемках. Только вот, как писать слово "съемка", Лорак так и не выучила. Вместо этого, она написала "сьемка".

Лорак и ее безграмотность / Фото Instagram/anilorak

Это не в первый раз она делает ошибки в словах, впрочем, как и ее дочь София.

Ранее та опубликовала фото, в котором показала, что не знает грамматики английского языка, которую изучает в первых классах школы.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что 15 сентября стало известно о том, что скончалась легендарная украинская актриса Галина Яблонская.

Ранее также шоумен Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, показал в Instagram новое селфи с 12-летней дочерью Елизаветой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред