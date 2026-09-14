Десятки дронов готовы к ударам: в The Telegraph узнали о новой базе запусков РФ

Спутниковые снимки свидетельствуют, что объект расположен вблизи села Цимбулова.

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РФ готовит новые площадки для ударов по Украине / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Орловской области построена новая база для запуска реактивных БПЛА

На новой базе расположено более 100 дронов, готовых к запуску по Украине

Страна-агрессор РФ построила в Орловской области новую военную базу для запуска реактивных дронов типа "Герань" по Украине.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что объект расположен вблизи села Цимбулова и уже стал одним из ключевых элементов российской кампании ударов, пишет The Telegraph.

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В начале 2026 года на пустом сельскохозяйственном поле вблизи Цимбулова появились первые фундаменты для пусковых площадок. Через месяц там установили еще 10 таких конструкций, а к августу количество пусковых установок возросло до 16.

По состоянию на август на базе более 100 дронов, готовых к запуску по Украине, хранились под открытым небом. Также там установили почти 100 солнечных панелей, чтобы база могла работать автономно в случае отключений электроэнергии.

База расположена примерно в 175 км от украинской границы. Это удобное расстояние для запуска дронов в направлении Киева и центральных областей Украины.

Спутниковые снимки показывают, что она была построена специально для размещения реактивных "Гераней" - их пусковые рельсы длиннее, чем те, что используются для более старых моделей.

В конце августа Украина нанесла удар по Цимбулову. Спутниковые снимки после атаки показали повреждения одной из пусковых установок и прилегающей зоны хранения, а также пожары на территории базы.

Исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований Роберт Толласт отметил, что концентрация сотен дронов на одном объекте создает для России уязвимость. Подготовка большого количества беспилотников к запуску требует заправки, вооружения и размещения на пусковых рельсах, что делает процесс заметным для спутниковой разведки.

По его словам, обычные атаки дронов вряд ли способны уничтожить базу такого масштаба, но крылатая ракета может нанести ей значительный ущерб.

За два года Россия превратила свою дронную кампанию из медленной и относительно легкой для сбивания угрозы в более быстрое оружие, которое сложнее перехватить. База в Цимбулове является частью этой трансформации.

/ Инфографика: Главред

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Как ранее сообщал Главред, министр обороны Евгений Хмара сообщил об испытаниях четырёх перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Хмара также отметил, что испытания четырёх перехватчиков прошли в полевых условиях.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о существенном увеличении применения реактивных беспилотников со стороны России. Он подчеркнул, что за последние четыре суток было запущено более 1500 БПЛА, около 800.

Ранее советник президента Украины Павел Палиса сообщил, что Вооруженным Силам Украины требуется время для адаптации техники и тактики к новым реактивным угрозам. Он также подчеркнул, что дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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