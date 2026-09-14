Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко из Украины

Кравченко отстранен от должности генерального прокурора.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-prinyal-reshenie-posle-skandala-s-otezdom-genprokurora-kravchenko-iz-ukrainy-10796606.html Ссылка скопирована

Зеленский отстранил Кравченко - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Зеленский отстранил Кравченко от должности

Президент призвал Раду поддержать его увольнение

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора после скандала вокруг его выезда за границу. Соответствующий указ глава государства подписал 14 сентября, сообщает Офис президента Украины.

Согласно указу № 905/2026, Кравченко отстранен от должности в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Документ датирован 14 сентября 2026 года.

видео дня

Утром 14 сентября Зеленский заявил, что не видит для Кравченко возможности оставаться на должности, и призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать его увольнение.

"У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев безотлагательно поддержать это увольнение", - заявил Зеленский.

Отдельным фактором конфликта стало решение Кравченко объявить подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. В президентской команде на этот шаг отреагировали негативно, сообщил источник в Офисе президента для LIGA.net.

В то же время вопрос о зарубежной поездке Кравченко связали с заседанием ПАСЕ, посвященным украинским детям, которое должно состояться 16 сентября. В Совете Европы сообщили, что генпрокурор Украины и сотрудники его ведомства в этом заседании участвовать не будут.

По словам собеседника издания в Совете Европы, формально Кравченко еще мог претендовать на участие в мероприятии, хотя его туда не приглашали. Из-за его статуса программу слушания могли бы изменить даже в день проведения.

"Но с учетом всего медиашума и того, что завтра в Верховной Раде уже состоятся голосования по его отставке, ему откажут", - добавил собеседник.

Источник также предположил, что заседание ПАСЕ могло стать формальным поводом для организации поездки Кравченко за границу.

"Это заседание ПАСЕ было использовано как повод для того, чтобы сказать: „Нужна какая-то командировка, быстро найдите какие-нибудь зарубежные мероприятия, к которым по тематике можно придраться", - сказал собеседник издания.

Коррупционные скандалы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАБУ сообщило о факте участия чиновника ОГП в организации, которая систематически получала неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров. По данным следствия, фигурант наладил механизм отмывания через недвижимость и подставные счета, в том числе крышевал мошеннические колл-центры. В ходе расследования установлено, что более 20 млн грн потрачено на недвижимость, более 12 млн грн переоформлено на третьих лиц, а более 10 млн грн размещено на счетах близких лиц.

Впоследствии Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Он обратился к президенту и Верховной Раде с просьбой поддержать его инициативу. Кравченко также заявил, что его позиция в отношении ранее выдвинутых обвинений остается неизменной.

До этого НАБУ и САП раскрыли масштабную рейдерскую схему, направленную на завладение дорогостоящими активами и их последующую легализацию. Впоследствии бюро обнародовало материалы спецоперации "Фемида", в которых подробно описаны механизмы подделки судебных решений и вмешательства в автоматизированные сети. Осенью 2025 года, согласно материалам, произошло захват двух предприятий стоимостью 248 млн грн, а также указана легализация 150 млн грн наличными как элемент схемы.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред