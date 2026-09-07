Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

Позиция Руслана Кравченко касательно ранее прозвучавших обвинений "остается неизменной".

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Руслан Кравченко подал заявление об отставке / Коллаж: Главред, фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Главное из заявлений Кравченко:

Подано заявление об отставке с должности генпрокурора

Отставка является политическим решением

Позиция по ранее прозвучавшим обвинениям "остается неизменной"

Руслан Кравченко заявил о том, что подал заявление о своей отставке с поста генерального прокурора и назвал это политическим шагом.

"Подал заявление об отставке от должности генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его сознательно", - написал он в Telegram. видео дня

Кравченко пояснил, что не желает, чтобы должность генпрокурора "использовали в качестве инструмента политического противостояния".

При этом он также добавил, что его позиция касательно ранее прозвучавших обвинений "остается неизменной".

Кравченко также добавил, что просит президента Украины и Верховную принять его увольнение с должности генпрокурора.

/ t.me/ruslan_kravchenko_ua

Как известно Руслан Кравченко был назначен на должность генпрокурора в июне 2025 года. Ранее он назнимал должность главы Государственной налоговой службы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что чиновник ОГП "крышевал" мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схему. Следствие установило, что чиновник отмывал деньги через недвижимость, драгоценности и счета близких ему лиц.

Как сообщал Главред, ранее НАБУ и САП обнародовали материалы спецоперации, разоблачающие масштабную рейдерскую схему. Преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц.

Впоследствии в НАБУ обнародовали видео с фрагментами разговоров фигурантов расследования. На одной из записей мужчина говорит: "У нас „Спасение рядового Райана". Вот только недоумка может записать на своих детей кражу денег и еще и оплату их обучения. Поэтому „Форест Гамп"".

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Об источнике: Офис Генерального прокурора Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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