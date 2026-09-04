Уиткофф и Кушнер боятся ехать в Киев, визит оказался под вопросом - СМИ

Стороны уже обсуждают альтернативные варианты встречи, хотя официально поездку никто не отменял.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев под вопросом / коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев оказался под вопросом

Спецпосланник опасается поездки из-за атак на столицу

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Киев, запланированный на 5-6 сентября, оказался под вопросом. Уиткофф начал опасаться поездки в украинскую столицу на фоне продолжающейся серии российских атак. Об этом пишет издание Kyiv Independent.

Отмечается, что первоначальный маршрут предусматривал посещение сразу двух столиц - Москвы и Киева - уже в эти выходные. После того как американский представитель выразил сомнения, стороны перешли к проработке других сценариев встречи.

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Собеседник издания связывает изменение планов не только с обстрелами, но и с позицией Кремля относительно самого формата поездки.

"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения россиян", - заявил источник издания.

Параллельно, по словам источника, американскому представителю поступают сигналы о рисках пребывания в Киеве. Официального решения об отмене визита пока нет.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Уиткофф и Кушнер планировали прилететь в Украину на самолете

Народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что страна-агрессор Россия якобы нанесла удар дроном по самолету в аэропорту Жуляны. Это произошло на фоне возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

По его словам, на этапе согласования визита американская сторона рассматривала вариант прилета именно на самолете в Борисполь, хотя и имела определенные сомнения относительно такого маршрута.

"И вот несколько минут назад россияне нанесли удар дроном по самолету в Жулянах. Поэтому, скорее всего, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев в воскресенье", - написал Гончаренко.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что спецпредставители президента США Дональда Трампа в ближайшие дни могут отправиться в Киев и Москву. Украинская сторона уже готовится к встречам с представителями американского президента, а между Киевом и Вашингтоном продолжаются постоянные контакты относительно возможного визита и его повестки дня.

Также известно, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу американского лидера Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США. Он проинформировал собеседников о ситуации на поле боя, где успехи России незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах.

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Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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