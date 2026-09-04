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"Это вопрос выживания": Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot – Politico

Виталий Кирсанов
4 сентября 2026, 09:55
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Ситуация с боеприпасами Patriot для Украины становится все более критической.
Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot
Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП

Кратко:

  • Ракеты для Patriot практически закончились
  • Киев испытывает дефицит средств для закупки ракет

Украина стремится в кратчайшие сроки усилить противовоздушную оборону перед началом нового отопительного сезона. Однако этому мешают сразу две серьезные проблемы - ограниченные запасы ракет-перехватчиков и недостаток средств для приобретения новых боеприпасов. Об этом сообщает Politico.

Киев призывает западных союзников ускорить поставки систем ПВО, ракет к ним, а также увеличить финансовую поддержку. При этом переговоры, которые на этой неделе провели представители Евросоюза и НАТО, пока не завершились новыми конкретными обязательствами.

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Наиболее напряженной остается ситуация с боеприпасами для американских комплексов Patriot. Государства, имеющие собственные запасы ракет PAC-2 и PAC-3, включая Грецию, Испанию, Японию и Южную Корею, не готовы передавать значительные объемы Украине. Эти страны опасаются ослабить собственную противоракетную оборону.

Ракеты для Patriot практически закончились

Ситуация с боеприпасами Patriot для Украины становится все более критической. Как рассказал украинский чиновник, имеющиеся у страны запасы таких ракет практически исчерпаны.

Одним из основных каналов пополнения арсенала остается натовская программа PURL. В ее рамках страны-союзники финансируют закупку американского вооружения для Украины.

Военный эксперт Дмитрий Жмайло отмечает, что благодаря PURL украинская сторона получает ориентировочно от 10 до 20 ракет Patriot ежемесячно. Однако этих объемов недостаточно для покрытия нынешних потребностей. Только в июле российские войска выпустили по территории Украины 195 ракет.

Дополнительную угрозу создают изменения в российских ударных беспилотниках. Модернизированные реактивные версии "Шахедов" способны развивать более высокую скорость и лететь на меньшей высоте. Из-за этого обнаруживать и уничтожать их существующими средствами ПВО становится сложнее.

Украина параллельно работает над собственными средствами перехвата таких целей. В настоящее время проходят испытания четыре прототипа соответствующих перехватчиков. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинская оборонная промышленность располагает возможностями для создания подобного вооружения.

Киеву нужны сотни ракет-перехватчиков

По словам Владимира Зеленского, для обеспечения необходимого уровня защиты в зимний период Украине потребуется около 300 ракет-перехватчиков Patriot.

При этом потребность украинской ПВО значительно шире. Киев рассчитывает получить дополнительные боеприпасы для различных систем, в частности AMRAAM, IRIS-T и AIM-9X. Также Украина заинтересована в комплексах HAWK, которые могут применяться для противодействия новым российским реактивным беспилотникам.

Европейские союзники продолжают обсуждать дальнейшее усиление украинской ПВО. Германия намерена провести 8 сентября виртуальную встречу с европейскими партнерами, посвященную дальнейшей поддержке Украины. Ожидается, что Берлин объявит о новых поставках ракет для систем IRIS-T.

Франция и Италия, в свою очередь, заявляли о планах передать Украине ракеты-перехватчики Aster 30 до октября.

При этом убедить Грецию и Испанию предоставить Киеву дополнительные боеприпасы для Patriot пока не удалось. Этот вопрос обсуждался на встрече министров обороны стран ЕС, однако по ее итогам новых обязательств принято не было.

Сдержанная позиция сохраняется и у партнеров за пределами Европы. Япония пока не намерена передавать Украине ракеты-перехватчики, объясняя это необходимостью поддерживать собственный уровень обороноспособности на фоне угрозы со стороны Северной Кореи. Южная Корея также не рассматривает поставки такого вооружения Украине в качестве основного направления своей помощи.

Инфографика patriot, патриот
Главред

Проблема заключается не только в ракетах

Киев испытывает дефицит не только самих перехватчиков, но и средств для их закупки. Владимир Зеленский ранее предупреждал, что в текущем году Украина может столкнуться с нехваткой около 23 млрд евро в оборонном бюджете.

Отдельные сложности связаны с финансированием программы PURL. Размер взносов государств-союзников пока существенно ниже показателя, который ранее обозначал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом в Североатлантическом альянсе продолжают готовить новые пакеты военной помощи Украине. Часть из них может быть объявлена уже в ближайшие недели.

Украинские власти считают усиление противовоздушной обороны одной из главных задач перед наступлением зимы. Наибольшие опасения вызывают возможные новые массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

"Это вопрос выживания", - заявила депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, говоря о необходимости дальнейшего увеличения военной поддержки Украины.

Поставки ракет для Patriot - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Financial Times сообщила, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot значительно сократились. FT отмечает, что истощение запасов союзников привело к случаям, когда во время российских обстрелов ни одна ракета не была перехвачена.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет для систем Patriot в преддверии зимы. Министр отметил, что продолжается поиск ракет PAC-2 и PAC-3 и что партнеры подают "правильные сигналы". Он назвал минимально необходимым количеством не менее 300 перехватчиков для перезимовки.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что получение разрешения США на производство высокотехнологичного оружия зависит от изменения позиции президента США. Андрей Золотарев подчеркнул, что получение лицензии на Patriot потребует урегулирования внешнеполитических условий. Производство, по его словам, потребует миллиардов инвестиций и многих лет работы.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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