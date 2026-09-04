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От хрусталя до стеклоблоков: какие "бабушкины" тренды в интерьере снова в моде

Анна Ярославская
4 сентября 2026, 03:20
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Цветочный принт, неон и хром снова актуальны.
Дизайн интерьера
Тренды интерьера 2026 - дизайнеры вернули 8 забытых элементов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Какие антитренды интерьера снова в моде в 2026 году
  • Как правильно вписать хрусталь и неон в квартиру
  • Почему дизайнеры советуют вернуть хромированные детали

Мода имеет свойство возвращаться. Это правило касается и дизайна интерьера. То, что еще недавно казалось устаревшим, чрезмерно вычурным или откровенно безвкусным, вдруг снова начинает выглядеть свежо и актуально. Дизайнеры интерьеров назвали некогда устаревшие тренды, которые в 2026 году возвращаются в более современном и сдержанном прочтении.

Крупные цветочные принты

Много лет диваны, обитые ситцем, и огромные цветы, напоминающие розетки капусты, ассоциировались с чрезмерно нарядными и старомодными интерьерами. Сегодня их откровенно романтичный характер воспринимается как приятная альтернатива минимализму, пишет Martha Stewart.

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Дизайнер интерьеров Лиза Куинн советует сочетать цветочный ситец с клеткой, полоской или однотонными тканями, а не повторять один и тот же принт на всех поверхностях. Такой узор можно использовать для обивки одного дивана или кресла, штор или нескольких декоративных подушек - этого будет достаточно, чтобы интерьер выглядел гармонично.

Цветочный принт + полоска
Цветочный принт + полоска / Фото: pexels.com

Вычурные зеркала в позолоченных рамах

Когда-то роскошные золотые зеркала приобрели репутацию безвкусного элемента интерьера - во многом из-за большого количества дешевых и слишком блестящих имитаций. Но качественные модели снова возвращаются в современные интерьеры.

Лиза Куинн особенно рекомендует обращать внимание на зеркала с настоящей сусальной позолотой, лаконичными линиями и красивой патиной.

Эксперт советует повесить одно эффектное зеркало над диваном, камином или консолью в современном, достаточно сдержанном интерьере. Если поверхность недорогой реплики выглядит слишком блестящей, Куинн советует слегка приглушить ее с помощью матового аэрозольного покрытия.

Зеркала в позолоченных рамах снова в моде
Зеркала в позолоченных рамах снова в моде / Фото: pexels.com

Цветные лампочки

Розовые, янтарные и красные лампочки раньше воспринимались как забавное освещение для вечеринок. Теперь они выпускаются на основе LED-технологии и создают приятное рассеянное свечение, которое отлично подходит для акцентного освещения.

Такие источники света лучше использовать в качестве акцента, а не основного освещения. Они добавят комнате атмосферы, не окрашивая все пространство в один цвет.

Яркие обои

Выразительные цветочные принты, панно и фактурные обои когда-то массово сменяли на нейтральные стены. Сегодня они снова становятся популярными - это один из самых простых способов добавить интерьеру индивидуальности.

Однако, вместо того чтобы оклеивать обоями всю комнату, Лиза Куинн предлагает выделить одну эффектную стену, потолок или нишу. Один из оттенков, присутствующих в рисунке обоев, можно повторить на другой стене, а мебель сделать достаточно лаконичной, чтобы главным акцентом оставался узор.

Акцентные обои
Акцентными обоями не стоит обклеивать всю стену / Фото: pexels.com

Стеклоблоки

Когда-то стеклоблоки прочно ассоциировались с общественными зданиями и устаревшими ванными комнатами. Теперь они снова появляются в жилых интерьерах, чтобы обеспечивать стиль, доступ естественного света и приватность.

Чтобы стеклоблоки выглядели современно, их лучше использовать в стенах ванной или душевой, а также в качестве интерьерных перегородок.

Дизайнеры советуют сочетать стеклоблоки с четкими линиями и более сдержанными материалами - тогда они станут выразительным архитектурным акцентом, а не пережитком прошлого.

Стеклоблок в интерьере
Стеклоблок в интерьере / Фото: pexels.com

Хрустальные люстры

Когда-то массивные хрустальные люстры могли сделать комнату слишком официальной и даже вычурной. Сегодня декоративное освещение, наоборот, принято подчеркивать, а не стараться сделать менее заметным.

"Если вы из тех, кто любит люстры, забудьте о том, чтобы прятать хрусталь. Сейчас в моде открытые, хорошо заметные элементы, и это прекрасно. Повесьте люстру с гордостью и позвольте хрусталю сиять", - сказала директор по продажам и маркетингу компании Bees Lighting Ямен Махфуд.

Главный прием - контраст. Сочетайте богато украшенную люстру с лаконичной мебелью, современным искусством или максимально простым окружением. Тогда старомодная роскошь будет выглядеть осознанным дизайнерским решением.

Хрустальные люстры
Хрустальные люстры нужно сочетать со сдержанным интерьером / Фото: pexels.com

Неоновые вывески

Неоновые вывески все чаще воспринимаются в домашних интерьерах как произведения искусства. Теперь их размещают как арт-объекты в гостиных, спальнях и домашних барах. LED-аналоги позволяют создать похожий эффект, потребляя при этом меньше энергии и практически не нагреваясь.

Неоновую вывеску лучше разместить над барной зоной, консолью или на простой стене - так она добавит интерьеру цвета и индивидуальности, но не превратит комнату в тематическое пространство.

Неоновая вывеска
Неоновая вывеска / Фото: pexels.com

Хром и серебристые оттенки

После нескольких лет, когда в интерьерах доминировали теплые металлические оттенки, хром и серебристые поверхности снова кажутся свежими и современными.

Холодный металлический блеск помогает создать красивый контраст в интерьерах, где преобладают дерево и натуральные ткани.

Чтобы интерьер не стал чрезмерно блестящим, используйте хром дозированно - например, в кухонной фурнитуре, светильниках или настольных лампах. Холодный отражающий металл будет особенно эффектно смотреться рядом с теплыми натуральными материалами.

Ранее Главред писал, как выбрать цвет стен чтобы интерьер выглядел дороже. Детальнее читайте в материале: Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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