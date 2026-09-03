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Как Украина будет противодействовать реактивным дронам РФ - Зеленский анонсировал ответ

Юрий Берендий
3 сентября 2026, 16:20
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На фоне наращивания Россией производства реактивных "Шахедов" Украина разрабатывает новые меры по укреплению противовоздушной обороны и защите от этой угрозы.
Как Украина будет противодействовать реактивным дронам РФ — Зеленский анонсировал ответ
Реактивные "Шахеды" - Украина готовит новый ответ на угрозу со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключевые тезисы:

  • Украина ускоряет производство скоростных перехватчиков
  • Зеленский анонсировал асимметричный ответ РФ
  • Бизнес привлекут к производству систем ПВО

Украина ускоряет разработку и производство высокоскоростных дронов-перехватчиков, способных противостоять реактивным "Шахедам", производство которых Россия наращивает. В то же время к отдельным направлениям создания и поставки систем ПВО планируется активнее привлекать частный бизнес. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

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Одним из ключевых вопросов заседания стало укрепление потенциала украинской оборонной промышленности. По словам президента, в Украине уже есть производители, способные выполнить поставленную задачу, а первые образцы нового оружия находятся на этапе доработки.

"Главный вопрос - ускорение всех процессов по производству высокоскоростных перехватчиков против реактивных "Шахедов". В Украине есть производители, способные выполнить эту задачу. Прототипы разработаны, продолжается работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности", - отметил глава государства.

Отдельно на Ставке рассмотрели возможность более широкого участия предпринимателей в работах, связанных с противовоздушной обороной. Речь идет о создании, поставке и настройке отдельных типов систем, для чего уже определены конкретные задачи и сроки.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо одновременно увеличивать количество скоростных перехватчиков и удешевлять средства поражения, чтобы отвечать на наращивание российских возможностей.

"Комплексная цель - это вывод нашей оборонной промышленности и работы с партнерами на такой уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество именно высокоскоростных дронов-перехватчиков и дешёвых ракет, чтобы гарантировать защиту в условиях, когда россияне наращивают производство соответствующих высокоскоростных средств нападения", - подчеркнул Зеленский.

По данным украинской разведки, у Москвы есть дальнейшие планы по развитию высокоскоростных средств поражения. Киев, по словам президента, рассчитывает реагировать не только усилением оборонных возможностей.

"Наша разведка располагает точной информацией о планах врага, и наши ресурсы направлены на то, чтобы дать четкий ответ на угрозу. Будем действовать также и асимметрично. Соответствующие операции утверждены", - подытожил президент.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какую новую тактику ударов применяет РФ - комментарий эксперта

Россия изменила тактику обстрелов и делает ставку на баллистические ракеты и реактивные беспилотники, которые может запускать небольшими партиями почти ежедневно. Такой подход противник использует для поиска слабых мест украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил военно-политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

В то же время российские войска расширяют использование других средств воздушного нападения. Речь идет, в частности, о реактивных беспилотниках и ракете-дроне "Бандероль", которые имеют иные характеристики по сравнению с обычными ударными дронами.

Для украинской ПВО это создает отдельную проблему из-за различий в возможностях средств перехвата. Мусиенко отмечает, что новые типы целей особенно затрудняют работу подразделений, применяющих мобильные огневые группы.

"Такие цели сложнее перехватывать мобильным огневым группам", - отмечает Мусиенко.

По словам эксперта, более эффективно противодействовать таким целям могут зенитно-ракетные комплексы и боевая авиация. Параллельно Украина работает над разработкой реактивных дронов-перехватчиков, которые должны использоваться против российских реактивных беспилотников и "Бандеролей".

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Евгений Хмара сообщил об испытаниях четырёх перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Хмара также отметил, что испытания четырёх перехватчиков прошли в полевых условиях. Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее довести решения до необходимого уровня и нарастить производство до тысяч единиц.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о существенном увеличении применения реактивных беспилотников со стороны России. Он подчеркнул, что за последние четыре суток было запущено более 1500 БПЛА, около 800 из которых были реактивными. В июле применение реактивных дронов выросло примерно в пять раз по сравнению с июнем.

Советник президента Украины Павел Палиса сообщил, что Вооруженным Силам Украины требуется время для адаптации техники и тактики к новым реактивным угрозам. Он также подчеркнул, что дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности , и поэтому применяются другие компоненты ПВО. Указанные средства противодействия включают переносные зенитно-ракетные комплексы, объектную ПВО и авиацию.

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О персоне: Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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