Огородники советуют рассыпать пепел по грядкам осенью: результат удивит

Древесная зола может стать ценной добавкой для огорода осенью.

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Зачем посыпать землю пеплом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Для чего осенью посыпать огород пеплом

Какие полезные вещества содержит пепел

Как определить потребность в пепле

Осень - время, когда почва требует особого внимания. После сбора урожая многие хозяева не спешат выбрасывать древесную золу, оставшуюся после печи или камина. Этот природный материал может стать ценной добавкой для почвы, если использовать его правильно, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Какие полезные вещества содержит пепел

В составе древесной золы есть калий, кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы. Наиболее важным для растений является калий - он помогает формировать крепкие стебли, здоровую листву и качественный урожай. Кроме того, зола снижает кислотность почвы, делая её более благоприятной для культур, которые не выдерживают чрезмерно кислой реакции.

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Почему стоит вносить золу осенью

Именно осенью золу чаще всего используют на участках с кислым грунтом. За зиму он успевает равномерно смешаться с землёй, и весной грядки уже готовы к новому сезону. Такой подход позволяет сбалансировать почву и обеспечить растения необходимыми элементами без применения химических удобрений.

Где зола может навредить

Несмотря на пользу, зола не является универсальным удобрением. Не рекомендуем вносить его на участки, где растут культуры, предпочитающие кислую почву, например, голубика или рододендроны. Также нежелательно использовать его на грядках, где планируете сажать картофель: повышение pH может вызвать развитие парши на клубнях.

Как определить потребность в золе

Самый надёжный способ понять, нужна ли почве зола, - проверить её кислотность. Если почва имеет слишком кислую реакцию, внесение золы поможет выровнять баланс и обеспечить растения необходимыми минералами. Если же почва нейтральная или щелочная, добавление золы может ухудшить доступность некоторых питательных веществ.

Смотрите видео о том, зачем осенью посыпать огород золой:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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