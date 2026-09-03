Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Аэропорты Москвы парализованы после предупреждений Зеленского: что происходит

Анна Ярославская
3 сентября 2026, 08:45обновлено 3 сентября, 09:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Росавиация настаивает, что документы Украины по воздушному пространству РФ не имеют юридической силы, а советник Путина называет российское небо безопасным.
Шереметьево, пассажиры
Вторую ночь подряд Москва ограничивает работу аэропортов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Читайте в материале:

  • Сколько рейсов отменили в аэропортах Москвы
  • Чего Украина требует от ICAO
  • Как на предупреждение ответила Росавиация

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации, сообщает The Moscow Times.

2 сентября Росавиация сообщала о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

видео дня

В ночь накануне работу приостанавливали три аэропорта российской столицы. По данным мониторингового сервиса Flightradar24, в "Шереметьево" был отменен 21 рейс и задержаны ещё 235, а во "Внуково" – отменены 22 и задержаны 94 рейса.

После полуночи в ночь на 3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены десять БПЛА, летевших на российскую столицу.

Росавиация в то же время заявляла, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" (Раменское), а аэропорты "Домодедово" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения распространились и на юг с Поволжьем: в 01:24 3 сентября их ввели в аэропортах Геленджика и Сочи, а в 03:50 - в Пензе и Саратове.

Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков

О рисках для перевозчиков, которые продолжают использовать ключевые российские хабы, президент Украины сказал в обращении 1 сентября.

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто ещё пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой - ни для одного гражданского самолёта. Просто в небе России будут находиться дроны, и это нужно учитывать", - заявил Зеленский.

При этом президент допускает исключения по просьбе партнёров - ранее Украина выдержала паузу в ударах по Москве и Петербургу 25, 26 и 27 августа, несмотря на то что РФ продолжала атаковать украинские города.

"Когда к нам обратилась другая мировая держава с просьбой установить паузу в ударах на определённое время в направлении Владивостока - мы и это обеспечим. Сейчас готовятся новые встречи в Москве - мы это учтём. Нужен конец войны, и лидеры правильно говорят об этом Путину. Поэтому ради дипломатии, ради переговоров - когда партнёры будут обращаться к нам по этому поводу - мы обеспечим очистку российского неба от дронов на определённые промежутки времени и в определённых направлениях", - сказал он.

Далее предупреждение перешло на уровень международных институтов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 2 сентября сообщил, что Киев официально уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) об опасности российского воздушного пространства.

Одновременно Украина попросила ICAO призвать государства-члены полностью запретить полёты гражданских судов в российском небе. Как пишет Reuters со ссылкой на письмо министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, Киев считает необходимым минимизировать риск трагедий.

Москва настаивает, что рисков нет

Реакция Кремля прозвучала с площадки Восточного экономического форума во Владивостоке, где советник Путина Антон Кобяков комментировал украинские предостережения, передаёт Astra.

"У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше пространство, уверен, безопасное", - сообщил Кобяков.

Росавиация выпустила NOTAM (оперативное уведомление для авиационного персонала, - ред.), в котором назвала все опубликованные Украиной документы по воздушному пространству РФ такими, которые не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ведомство также обвинило украинские авиационные власти в поддержке "террористической риторики" руководства страны и обещало дополнительно повысить защищённость объектов транспортной инфраструктуры.

"Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении агентства.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин, со своей стороны, убеждён, что на все озвученные угрозы у Москвы есть готовые решения.

"Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полётов и безопасности аэропортов, и на все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", - подчеркнул Никитин, добавив, что власти работают в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией и "не допустят каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации".

План M&M's: как Киев хотел закрыть небо над Москвой

Как писал Главред со ссылкой на The Atlantic, Украина этой весной якобы готовила атаку роями дронов с искусственным интеллектом на аэропорты Москвы, рассчитывая остановить международное авиасообщение с российской столицей и усилить давление на окружение российского диктатора Владимира Путина. План предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях.

К середине весны план получил кодовое название M&M's.

Когда зимой официальные лица представили план Зеленскому, он высказал серьезные опасения. Президент опасался, что под удар дронов мог попасть гражданский авиалайнер в Москве, что могло бы привести к жертвами среди пассажиров или экипажа. Тем не менее, подготовку к ударам позволили продлить в течение нескольких месяцев весной и в начале лета.

Планирование операции приостановили в июле, когда Зеленский неожиданно уволил ее главного организатора – министра обороны Михаила Федорова.

Один из источников The Atlantic выразил надежду, что новый министр обороны Украины Евгений Хмара продолжит реализацию плана.

Атаки дронов на Россию - новости

Как писал Главред, в ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье.

В ночь на 14 августа Россию атаковали дроны. Над Ленинградской областью России ночью сбили 51 беспилотник, атака также затронула порт Усть-Луга, где после поражения дрона возник пожар.

Другие новости:

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Москва Шереметьево война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

10:15Мир
РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионах

РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионах

10:04Украина
Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

09:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Последние новости

10:24

Жизнь не будет прежней: 3 знака зодиака, которых ждет мощный прорыв

10:15

Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

10:04

РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионахФото

09:59

Новый прогноз курса доллара и евро: как изменится валютный рынок в начале сентября

09:50

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
09:48

"Скучаю по тебе": дети Виталия Кличко впервые за долгое время появились вместе

09:13

"Придется привыкать": тревожный прогноз эксперта о дневных ударах РФ по Киеву

09:00

Пиар вокруг Иванющенко: когда громкая фамилия в деле о рынке "Столичный" заменяет доказательства

08:45

Аэропорты Москвы парализованы после предупреждений Зеленского: что происходит

Реклама
08:44

Рецепт рубленых котлет без мяса — получатся сочными и без лишнего масла

08:10

Россия тайно создавала оружие для Ирана: Невзлин рассказал о секретной программемнение

08:06

Путин заговорил об успехах "СВО": ISW разоблачил диктатора на порции лжи

07:50

В Германии возле вокзала прогремел взрыв: пострадали двое украинцев

06:49

В Одессе - "прилет" по многоэтажке: пострадали 17 человек, трое из них - детиФото

05:31

Удивят современных водителей: какие способы экономии топлива были популярны в СССР

05:01

Как хранить картофель осенью, чтобы он не прорастал — лайфхак от огородницы

04:32

Почему вещи пахнут затхлым после стирки: семь причин и способы устранения

04:01

Пожелтевшие наволочки засияют белизной: простой трюк уберет даже застарелые пятна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

03:33

Жизнь трех знаков зодиака изменится к лучшему: кого ждет грандиозный прорыв

Реклама
02:56

Как навсегда избавиться от полевок в саду — понадобится всего один предмет из кухниВидео

01:33

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

00:28

Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку - Зеленский

00:02

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"Видео

02 сентября, среда
23:27

Стрельба с СБУ в Киеве: в ГУР впервые отреагировали и назвали свою версию

23:02

Трамп заговорил о завершении войны в Украине: что призывал сделать

22:53

Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины — у Зеленского отреагировали

22:38

Почему 3 сентября нельзя подбирать на улице деньги: какой церковный праздник

22:34

Николь Кидман удивила "ведьминским" образом на премьере

22:08

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

21:31

В Сети показали первый трейлер нового "Гарри Поттера": названа дата премьерыВидео

21:10

Бегонии будут радовать пышным цветением до заморозков: что нужно сделать в сентябре

20:34

США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot - Рубио

20:32

Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения

20:26

Российский царь не смог пролезть через ворота: историк раскрыл секрет Луцкого замкаВидео

19:54

Шанс на новую жизнь — для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

19:43

Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

19:43

РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

19:37

"Это приведет к коллапсу": офицер ВСУ предупредил об ударах РФ по мостам в Киеве

19:36

Идеальная чистота без лишних усилий — как навсегда избавиться от налёта в унитазе

Реклама
19:31

Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае — неожиданное объяснениеВидео

19:14

Зачем сыпать соду со льдом в раковину — секрет, который спасет раковину

19:10

Украина наносит удар по самому больному месту: Денисенко рассказал, как Путин вынужден реагироватьмнение

19:04

Уход за виноградом в сентябре: что посыпать под лозой, чтобы грибок не испортил урожай

18:52

Эффективное средство или миф: может ли обычная сода уничтожить тараканов

18:51

Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

18:41

Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон и вызвал волну слухов

18:15

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

18:11

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

18:03

Гороскоп Таро на сегодня 3 сентября: Тельцам - жить по средствам, Львам - активность

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять