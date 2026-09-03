Аэропорты Москвы парализованы после предупреждений Зеленского: что происходит

Росавиация настаивает, что документы Украины по воздушному пространству РФ не имеют юридической силы, а советник Путина называет российское небо безопасным.

https://glavred.info/world/aeroporty-moskvy-paralizovany-posle-preduprezhdeniy-zelenskogo-chto-proishodit-10793633.html Ссылка скопирована

Вторую ночь подряд Москва ограничивает работу аэропортов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Читайте в материале:

Сколько рейсов отменили в аэропортах Москвы

Чего Украина требует от ICAO

Как на предупреждение ответила Росавиация

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации, сообщает The Moscow Times.

2 сентября Росавиация сообщала о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

видео дня

В ночь накануне работу приостанавливали три аэропорта российской столицы. По данным мониторингового сервиса Flightradar24, в "Шереметьево" был отменен 21 рейс и задержаны ещё 235, а во "Внуково" – отменены 22 и задержаны 94 рейса.

После полуночи в ночь на 3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силами ПВО Минобороны РФ были уничтожены десять БПЛА, летевших на российскую столицу.

Росавиация в то же время заявляла, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" (Раменское), а аэропорты "Домодедово" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения распространились и на юг с Поволжьем: в 01:24 3 сентября их ввели в аэропортах Геленджика и Сочи, а в 03:50 - в Пензе и Саратове.

Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков

О рисках для перевозчиков, которые продолжают использовать ключевые российские хабы, президент Украины сказал в обращении 1 сентября.

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто ещё пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой - ни для одного гражданского самолёта. Просто в небе России будут находиться дроны, и это нужно учитывать", - заявил Зеленский.

При этом президент допускает исключения по просьбе партнёров - ранее Украина выдержала паузу в ударах по Москве и Петербургу 25, 26 и 27 августа, несмотря на то что РФ продолжала атаковать украинские города.

"Когда к нам обратилась другая мировая держава с просьбой установить паузу в ударах на определённое время в направлении Владивостока - мы и это обеспечим. Сейчас готовятся новые встречи в Москве - мы это учтём. Нужен конец войны, и лидеры правильно говорят об этом Путину. Поэтому ради дипломатии, ради переговоров - когда партнёры будут обращаться к нам по этому поводу - мы обеспечим очистку российского неба от дронов на определённые промежутки времени и в определённых направлениях", - сказал он.

Далее предупреждение перешло на уровень международных институтов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 2 сентября сообщил, что Киев официально уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) об опасности российского воздушного пространства.

Одновременно Украина попросила ICAO призвать государства-члены полностью запретить полёты гражданских судов в российском небе. Как пишет Reuters со ссылкой на письмо министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, Киев считает необходимым минимизировать риск трагедий.

Москва настаивает, что рисков нет

Реакция Кремля прозвучала с площадки Восточного экономического форума во Владивостоке, где советник Путина Антон Кобяков комментировал украинские предостережения, передаёт Astra.

"У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше пространство, уверен, безопасное", - сообщил Кобяков.

Росавиация выпустила NOTAM (оперативное уведомление для авиационного персонала, - ред.), в котором назвала все опубликованные Украиной документы по воздушному пространству РФ такими, которые не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ведомство также обвинило украинские авиационные власти в поддержке "террористической риторики" руководства страны и обещало дополнительно повысить защищённость объектов транспортной инфраструктуры.

"Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении агентства.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин, со своей стороны, убеждён, что на все озвученные угрозы у Москвы есть готовые решения.

"Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полётов и безопасности аэропортов, и на все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", - подчеркнул Никитин, добавив, что власти работают в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией и "не допустят каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации".

План M&M's: как Киев хотел закрыть небо над Москвой

Как писал Главред со ссылкой на The Atlantic, Украина этой весной якобы готовила атаку роями дронов с искусственным интеллектом на аэропорты Москвы, рассчитывая остановить международное авиасообщение с российской столицей и усилить давление на окружение российского диктатора Владимира Путина. План предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях.

К середине весны план получил кодовое название M&M's.

Когда зимой официальные лица представили план Зеленскому, он высказал серьезные опасения. Президент опасался, что под удар дронов мог попасть гражданский авиалайнер в Москве, что могло бы привести к жертвами среди пассажиров или экипажа. Тем не менее, подготовку к ударам позволили продлить в течение нескольких месяцев весной и в начале лета.

Планирование операции приостановили в июле, когда Зеленский неожиданно уволил ее главного организатора – министра обороны Михаила Федорова.

Один из источников The Atlantic выразил надежду, что новый министр обороны Украины Евгений Хмара продолжит реализацию плана.

Атаки дронов на Россию - новости

Как писал Главред, в ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье.

В ночь на 14 августа Россию атаковали дроны. Над Ленинградской областью России ночью сбили 51 беспилотник, атака также затронула порт Усть-Луга, где после поражения дрона возник пожар.

Другие новости:

Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.

В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.

В 2020 году запущена русскоязычная редакция.

В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.

В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".

В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред