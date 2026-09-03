Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку - Зеленский

Зеленский анонсировал новые меры поддержки для бизнеса, работающего под ударами РФ.

https://glavred.info/economics/ukrainskiy-biznes-pod-udarami-rf-poluchit-gospodderzhku-zelenskiy-10793615.html Ссылка скопирована

Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса

Программу доступного кредитования расширят

Государство намерено расширить поддержку украинских предприятий, которые продолжают работать несмотря на российские атаки и имеют критическое значение для страны. Соответствующие решения уже готовятся правительством.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram после встречи с представителями украинского бизнеса.

видео дня

Глава государства провел встречу с владельцами и руководителями крупнейших продовольственных и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов. Основной темой обсуждения стала работа бизнеса в условиях постоянных российских ударов и необходимость обеспечить стабильное функционирование важных для населения предприятий.

По словам Зеленского, Министерство финансов и Министерство экономики совместно с Национальным банком и командой Офиса президента должны в ближайшее время разработать дополнительные механизмы помощи предпринимателям.

"Министры финансов и экономики вместе с Нацбанком и командой Офиса в ближайшее время должны подготовить решение о расширении программ поддержки для бизнеса", – заявил президент.

Одним из направлений станет расширение программы доступного кредитования. Предполагается, что благодаря этому предприятия смогут сохранять работу, поддерживать необходимые объемы поставок и обеспечивать украинцев товарами первой необходимости.

По словам президента, Министерство иностранных дел должно помочь:

с необходимыми договоренностями с партнерами для сохранения работы бизнеса в Украине,

необходимой экономической активностью.

Зеленский сообщил, что соответствующие задачи определены. Потребности бизнеса будут фиксироваться еженедельно, встречи будут проводиться на регулярной основе.

Также решат вопросы:

обновления решений и регуляций,

необходимого изменения алгоритмов ради нормального снабжения городов и громад.

Удары РФ по складам и ТЦ - новости по теме

Ранее Главред писал, что в Украине не наблюдается дефицита продовольствия, несмотря на повреждение и уничтожение отдельных распределительных центров.

Как сообщалось, российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости после ударов по продовольственным складам.

Напомним, что в ближайшее время покупатели могут столкнуться с ограниченным ассортиментом, локальным дефицитом скоропортящихся товаров (молочная продукция, охлажденное мясо, рыба, детское питание) и ростом цен.

Другие новости:

Об источнике: Министерство экономики Украины Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (Минэкономики Украины) - министерство Украины. Создано 9 декабря 2010 года как Министерство экономического развития и торговли Украины. В 2019-2021 годах - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021-2025 годах - Министерство экономики Украины. С 2025 года должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины занимает Алексей Соболев, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред